Neukloster/Wismar

Frank Meier hat schon einige Faschingsreden geschrieben. Kein Wunder, schließlich empfängt er jedes Jahr aufs Neue am 11.11. die Narren seiner Stadt im Rathaus. Dann wird immer ein riesiger Schlüssel übergeben an den Jecken-Chef, der damit symbolisch die Amtsgeschäfte übernimmt. Mit dem Schlüssel soll er jederzeit ins Rathaus kommen, doch passen tut er in die Eingangstür nicht. Und Frank Meier kommt auch immer noch hinein. „Ich habe einen weiteren Schlüssel“, lacht er und holt hinter seinem Schreibtisch einen weiteren XXL-Türöffner hervor. Aber auch damit ist noch nicht Schluss. „Es gibt an zehn Schlüssel, wir haben sie im Laufe der Jahre gesammelt“, berichtet Wolfgang Krebs, Präsident des UNCC Neukloster. Im vergangenen Jahr hat er wegen der Corona-Pandemie mit dem Bürgermeister alleine auf den Beginn der Karnevalsaison angestoßen. Diesmal ist sein Feiervolk dabei. Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus haben sich Frauen, Männer und Kinder eingefunden, um Spaß zu haben.

Schlüsselübergabe um 17.11 Uhr

17.11 Uhr geht es los, sechs Stunden später als in den Faschingshochburgen, denn viele Neuklosteraner Jecken müssen arbeiten und feiern erst danach. Dann aber richtig. Es wird geschunkelt und gesungen – nicht sehr lange, etwa eine halbe Stunde lang. Doch die Menschen haben Spaß und bekommen ab und zu ein Hupen der Autofahrer als Unterstützung zu hören. Denn zwischen Rathausbalkon, auf dem die Schlüsselübergabe stattfindet, und dem Parkplatz mit den Zuschauern führt eine viel befahrene Straße entlang.

Bürgermeister Frank Meier (r.) übergibt den Faschingsfans vom UNCC Neukloster den riesigen Rathausschlüssel. Quelle: Kerstin Schröder

Frank Meier muss sich deshalb ziemlich anstrengen, um von allen gehört zu werden. Doch er gibt alles und bedauert, dass wegen der Corona-Pandemie alle beliebten Feierlichkeiten in der Stadt ausgefallen sind: das Stadtfest, die Faschingsfeier in der sonst ausverkauften Stadthalle, das Strandfest und auch der Weihnachtsmarkt. Mit einer Hoffnung, die wohl viele Menschen zurzeit haben, beendet der Bürgermeister dann seine amüsante Rede: „Corinna, Du hast uns viele Feste in Neukloster geraubt, mir und uns so schöne Träume geraubt... aber unsere Zeit wird wieder kommen und Du Corinna bist dann für immer aus meinen Träumen entronnen.“

Mädchen in funkelnden Uniformen

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Funkenmariechen – die Nachwuchstänzerinnen der Karnevalisten – lange nicht trainieren können. Neu dabei sind Hanna (13) und Ivy (12) sowie sechs weitere Mädchen. Gemeinsam kennen sie sich aus der Schule und tanzen gerne. Bislang haben sie das bei den „Troublemakers“ getan, künftig kommt noch das Training beim Karnevalclub dazu. An welchem Wochentag das stattfinden wird, steht noch nicht fest. Doch es soll bald wieder losgehen. Und obwohl weil die Mädels die Jeckentänzchen noch nicht kennen, haben sie dennoch gezeigt, dass sie für diesen Spaß zu haben sind: Als der Elferrat das Rathaus verlässt, geleiten sie ihn in ihren funkelnden Uniformen winkend über die Straße und bekommen dafür einen tosenden Applaus. Und immer wieder ist der Schlachtruf „Klaasbach – sauft aus!“ zu hören. „Das ist cool“, freuen sich die Mädchen.

Der Präsident des UNCC Neukloster hat die neue Faschingssaison noch nicht abgeschrieben. „Ich hoffe, dass wir im Februar endlich wieder feiern können“, sagt er. Geprobt werde auf jeden Fall, aber ein neues Programm nicht eingeübt. Stattdessen werde das Beste der vergangenen Jahre gezeigt – wenn es die Corona-Lage zulässt.

Auch in Wismar ist ein wenig Faschingsstimmung zu spüren gewesen. Elftklässlerinnen sind verkleidet und singend durch die Stadt gelaufen und haben für gute Laune gesorgt.

Gymnasiastinnen sind in Wismar verkleidet durch die Stadt gelaufen. Quelle: Kerstin Schröder

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder