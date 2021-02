Neukloster: So funktioniert Freiwillige Feuerwehr-Arbeit in Corona-Zeiten

Neukloster/Krassow

Für die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Neukloster-Warin ist die Corona-Zeit nicht einfach: Gemeinsame Schulungen finden nicht statt, Trainingseinheiten und die Nachwuchsarbeit auch nicht. „Trotzdem bemühen wir uns, in Kontakt zu bleiben“, berichtet der stellvertretende Amtswehrführer Rainer Müller. Auf Führungsebene könne er sich mit Amtswehrführer Lars Krasemann in Neukloster nach wie vor regelmäßig treffen. Doch mit den Wehrführern von Züsow, Glasin, Zurow, Lübberstorf, Passee, Jesendorf und Warin tausche er sich zurzeit nur über eine WhatsApp-Gruppe aus – ebenso mit den Jugendwarten.

Fahrzeuge regelmäßig bewegen

Aber wie funktioniert das Einhalten der Corona-Regeln bei Einsätzen? „In einem Mannschaftswagen dürfen nicht mehr als sechs Leute sitzen“, erklärt Rainer Müller. Da sei die Organisation von genügend Fahrzeugen gefragt. Die müssten auch regelmäßig bewegt werden, damit sie bei Notrufen einsatzbereit sind.

Bislang hat es in diesem Jahr erst einen Einsatz gegeben, bei dem mehrere Wehren nötig gewesen sind: beim Brand eines Wohnmobils in der Nähe von Zurow. Die Flammen haben die Feuerwehren Zurow, Krassow und Neukloster gemeinsam gelöscht. „Das Zusammentreffen haben wir hinterher gleich zu Absprachen genutzt“, erzählt Rainer Müller.

Gemeinsame Online-Schulungen

Eine Online-Schulung hat es auch schon gegeben – zum Thema „Unfälle und Beinahe-Unfälle in der Feuerwehr“ und wie man sie vermeiden kann. „Die Wariner waren aktiv dabei, hätten sich aber die Beteiligung der anderen Wehren gewünscht. Das nächste Mal wollen wir uns einklinken“, verspricht Müller. Eine Schulung, die alle drei Jahre zur Unterstützung von Atemschutz-Geräteträgern durchgeführt wird, soll auch stattfinden.

Einige Sorgen bereitet dem stellvertretenden Amtswehrführer die Nachwuchsarbeit. Das beliebte jährliche Gemeinschaftsmanöver „Schneeflocke“ ist ausgefallen. Auch alle wöchentlichen Trainingsstunden an den Gerätehäusern sind im Corona-Lockdown abgesagt. Was bleibt, sind theoretische Aufgaben, die die Kids regelmäßig von ihren Jugendwarten auf die Handys geschickt bekommen. Ob das reicht, die Jugendwehren zusammenzuhalten? Rainer Müller ist da skeptisch.

Neues Einsatzgerät erleichtert Rettung

Rainer Müller, stellvertretender Amtswehrführer Neukloster-Warin Quelle: Kerstin Erz

Die Feuerwehr Krassow, bei der er Wehrführer ist, besitzt seit diesem Jahr einen neuen hydraulischen Schere-Spreizer-Rettungssatz. Der kommt künftig bei Verkehrsunfällen zum Einsatz, um eingeklemmte Personen aus den Wracks zu befreien. „Die Autos sind größer und stabiler geworden. Mit unserer alten Ausrüstung waren die Arbeiten trotz der hydraulischen Unterstützung immer ein riesiger Kraftakt“, berichtet Rainer Müller. Das neue Gerät sei bedeutend leichter zu handhaben. Doch die Feuerwehrleute müssen damit auch erstmal trainieren. „Zurzeit machen wir das in kleinen Gruppen.“

Spenden für neuen Transportwagen

Rainer Müller hat die Corona-Zeit auch für Spendensammlungen genutzt. Da der alte Mannschaftstransportwagen in die Jahre gekommen ist, musste dringend ein neuer her. Kostenpunkt: 17 000 Euro. „Ich wollte damit aber nicht die Gemeinde belasten. Deshalb habe ich Betriebe angeschrieben und das Geld zusammenbekommen“, freut er sich über die Unterstützung. Vier Jahre jung und komplett ausgerüstet sei der neue Wagen. Sobald das Blaulicht aufgebaut ist, kann er den alten ablösen.

Des Weiteren rechnet der Krassower Wehrführer irgendwann mit einem neuen Rettungsfahrzeug. Das passt allerdings nicht in die Gerätehalle. Deshalb hatte er dieser Tage die Ausschreibung an Firmen für den Bau einer neuen Halle rausgeschickt. Baubeginn soll in diesem Jahr sein.

Von Kerstin Erz