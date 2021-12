Neukloster

In Neukloster ist Ende September aus einer Postfiliale eine Packstation geworden. Das Getränkeland hatte seinerzeit geschlossen und damit auch die Anlaufstelle für die Briefe und Pakete. Mehrere Jahre kooperierte die Deutsche Post mit dem Unternehmen, anstatt eine eigene Filiale in der Stadt zu betreiben. Seither wird nach einem Nachfolger gesucht – bislang vergeblich.

Das hat ein Vertreter der Post auf der Stadtvertretersitzung am Nikolausabend berichtet. Noch sei niemand gefunden, der die Filiale mitbetreiben möchte und für das Personal verantwortlich ist. Aber man sei bestrebt, Neukloster als Standort zu behalten.

Einwohner Horst Deak findet es „Mist“, dass vieles in Neukloster zugemacht hat: der Getränkemarkt, die Post, ein Baumarkt. „Für einige Besorgungen muss man jetzt extra nach Warin oder Wismar fahren“, bedauert er. Auch die Stadtverwaltung Neukloster muss ihre wichtigen Postsendungen wie Einschreiben in Warin erledigen.

In Neukloster gibt es zurzeit nur eine Packstation in der Burgstraße 1 am Aldi-Einkaufsmarkt. Dort können Kunden an sieben Tagen in der Woche durchgehend frankierte Pakete verschicken oder abholen. „Doch vor allem ältere Menschen, die sich mit Technik nicht so gut auskennen, sind damit überfordert“, sagt Bürgermeister Frank Meier (parteilos). Er hofft weiter, dass doch noch ein Betreiber beziehungsweise ein geeigneter Gewerberaum zum Einmieten oder eine Aufstellfläche für einen Container gefunden wird. Klappt alles nicht, bleibt wohl nur ein Postautomat.

Wer kann eine Filiale betreiben?

Ein neuer Betreiber muss einige Voraussetzungen erfüllen. Wer in einem bereits bestehenden Geschäft eine Postfiliale betreiben möchte, sollte über eine Ladenfläche von mehr als 4,6 Quadratmeter und zusätzlich über mindestens einen Quadratmeter Lagerfläche verfügen. Die Postfiliale sollte montags bis samstags geöffnet sein. Wer eine kleinere Ladenfläche und einen Lagerraum von mindestens einen Quadratmeter hat, hätte noch die Option, nur einen DHL Paketshop zu führen.

Jens-Uwe Hogardt, Sprecher Deutsche Post Quelle: weiß um die Vorteile des Unternehmens. Anja Levien

Postsprecher Jens-Uwe Hogardt zählt die Vorteile auf, die ein Unternehmer hat, der Post- und Paketdienstleistungen übernimmt: eine lukrative Provision bei Brief-, Paketannahme und -ausgabe sowie beim Verkauf von Brief- und Paketprodukten. „Die Unternehmer müssen nichts investieren. Die moderne Möbelausstattung sowie die zugehörige Technik stellen wir kostenlos zur Verfügung.“ Weitere Infos dazu gibt es unter www.deutschepost.de.

Für den Neuklosteraner Karsten Schulz ist es „ein Skandal“, dass die Deutsche Post, eine international agierende Aktiengesellschaft, es nicht schafft, in einer Kleinstadt, einem ländlichen Unterzentrum für 11 000 Menschen, eine Stelle einzurichten und personell auszustatten, in der man Briefmarken kaufen, einen Einschreibebrief aufgeben oder sein Päckchen losschicken kann. Die Entwicklung in Neukloster sei „ein Ergebnis der Privatisierungswut deutscher Politiker, die dann gern vom schlanken Staat sprechen“. In Wahrheit würden sie sich aus der Verantwortung stehlen. „Wer setzt das Postgesetz in Neukloster durch, oder das Grundgesetz von der Gleichheit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land? Das wäre doch eine dankbare Aufgabe für die gerade von uns gewählten Volksvertreter im Land- oder Bundestag“, fordert er.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder