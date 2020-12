Neukloster

Sie schaut hier noch einmal nach dem Rechten. Ja, die Zettel zum Eintragen entsprechend der Pandemievorschriften liegen da, auch das Desinfektionsmittel steht bereit. Nun noch ein abschließender Gang durch die Krippenreihe. Hier das Licht angestellt, dort noch eine Figur zurechtgerückt. Der hintere Ausgang ist offen. Hellgard Burmeister ist zufrieden mit ihrer Vorbereitung. Flötenlehrerin Birga Boie-Wegener hat vor dem Altar die Notenständer aufgebaut und die ersten Flötenkinder sind auch schon da. Es kann also losgehen.

Krippenausstellung seit 2001

Hellgard Burmeister, die Gemeindesekretärin der Kirchengemeinde Neukloster organisiert seit 2001 die Krippenausstellung in der Klosterkirche. Jedes Jahr spricht sie Leute an, ob sie sich mit ihren privaten Schmuckstücken beteiligen. So bekommt sie im Durchschnitt etwa 30 verschiedenste Krippen in die Ausstellung der Kirchengemeinde.

Und selbst ist sie mit einem mindestens 28 Jahre alten, selbstgebastelten Stall und Figuren sowie mit einigen, geschenkt bekommenen Miniexemplaren dabei: eine Krippenszene in einer Miniglocke, Silberfigürchen in einem Schmuckkästchen und einer Muschel und Holzfigürchen in einer Streichholzschachtel. So bringt sie allein schon sechs sehenswerte Krippen mit.

Hellgard Burmeister betreut nicht nur von Anfang an die Krippenausstellungen, sie steuert auch selbst ihre dazu bei, und die sind ganz besonders. Quelle: Kerstin Erz

Punkt 14 Uhr konnte Gemeindesekretärin am Sonnabend dann die ersten Gäste in der für drei Stunden geöffneten Krippenausstellung in der Klosterkirche zu Neukloster begrüßen. Empfangen wurden sie auch von weihnachtlichen Flötenliedern, gespielt von zunächst Matilda (10) allein und dann zusammen mit Alicia (12).

Etwa alle halbe Stunde erfreuten weitere Kinder, immer begleitet von ihrer Flötenlehrerin, die Besucher. So blieben einige Gäste erst einmal stehen oder setzten sich in die Kirchenbänke, um der Musik zu lauschen. Andere wiederum schauten sich gleich die Krippen an.

47 verschiedene Krippen in der Ausstellung

Insgesamt waren in diesem Jahr 47 verschiedene Krippen und Beiwerk zu entdecken. Es ist schon erstaunlich, worin und wie Maria und Josef mit dem Jesuskind, die Hirten und die Heiligen drei Könige so dargestellt sind: ganz klassisch natürlich in einem Stall, der so verschiedenartig gebaut ist, wie die Menschen Ideen haben.

Aber es gibt auch Krippen in ungewöhnlicher Form, so auf einem Engelsflügel, in einer Laterne als Schneekugel oder in Schmuckkästchen, einer Glocke, einer Muschel, auch in einer Kokosnuss und einer Buddha-Nuss, in einer Streichholzschachtel und in einem Tannenbaum.

Und die Figuren selbst bestehen aus Holz, bemalten Stöckchen, aus Ton, Gips, aus Kerzenwachs. Auffällig die pummelig dicken, aber auch die winzig kleinen aus Silber oder die Gehäkelten und die selbst gebastelten aus Papier, Holz und Stroh. Sogar die „Kirchenmäuse“ haben Krippen aus Papier gefertigt. Erstmalig zu bewundern war auch die wunderschön geschnitzte Krippe von Pastor Paul Glüer. Seine Kinder Raphael und Amalie haben sich auf dem Gehweg vor der Kirche mit Kreidezeichnungen als Wegweiser zur Ausstellung eingebracht.

Flötenlehrerin Birga Boie-Wegener (r.) musiziert während der Krippenausstellung mit ihren Flötenkindern zur Untermalung. Quelle: Kerstin Erz

Ja, die so angelockten Besucher musste sich schon Zeit mitbringen, um die vielen Feinheiten und Raffinessen der verschiedensten Krippen zu entdecken. Und wer Glück hatte, traf auch noch auf den Besitzer einer Krippe und erfuhr eine nette Geschichte zu seinem Ausstellungsstück.

Krippen aus Isreal und Südafrika

Die 74-jährige Ina Wahnig stellt ebenfalls seit 2001 aus und schaute am Samstagnachmittag nochmal vorbei. „Ich war Lehrerin von Beruf und hatte meinen Religionslehrer im Fernstudium nachgemacht. Darüber kam ich in den Genuss einer Israelreise, wo ich mir aus Bethlehem die Schnitzerei von Maria, Josef und dem Jesuskind mitbrachte.

Eine solche Figurengruppe entdeckte ich auch in Südafrika in ganz anderer Art. Eine Krippe bastelte mein Mann mit unseren Enkelkindern. Und diesen Lichterbogen hier mit den biblischen Figuren darunter, den haben wir uns aus Bayern mitgebracht.“

Gut 100 Besucher besichtigten die kleine Krippenausstellung und hielten sich dabei alle, zur großen Freude der Organisatoren, an die Pandmievorschriften. Quelle: Kerstin Erz

Am Abend war Hellgard Burmeister froh und glücklich, dass erstens mit 100 Leuten so viele Menschen gekommen waren, dass sie aber zweitens niemanden an die Pandemiebestimmungen erinnern musste, sondern sich alle vorbildlich durch die Ausstellung bewegt hatten.

„Dazu kam, dass am Nachmittag schönes Wetter war und deshalb Leute kamen, die sonst nur selten vor die Tür gehen“, wusste sie. Es war also ein wunderschöner Nachmittag mit viel Lob von den Besuchern an die Organisatoren und die Musikanten.

Von Kerstin Erz