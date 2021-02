Neukloster

Die umfangreiche Restaurierung der Klosterkirche in Neukloster wird noch einige Jahre dauern. Jetzt gibt es finanzielle Unterstützung: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) stellt 15 000 Euro zur Verfügung. Das Geld ist für die Restauration des Giebeldreiecks des Nordschiffs und der Putzfriese an Nord- und Westschiff gedacht.

Zurzeit wird am mittelalterlichen Dachstuhl gearbeitet. Der wird aufwendig saniert und bekommt neue Ziegel. Im Inneren ist der Marienaltar bereits fertig restauriert. Drei Jahre lang hat das Projekt gedauert. Nun erstrahlt der obere Teil wieder in einem goldenen Licht.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Zisterzienser-Nonnenkloster St. Maria im Sonnenkamp wurde 1219 von Fürst Borwin I. zunächst als Niederlassung von Benediktinerinnen gegründet. Der Bau von Kirche und Klausurgebäuden erfolgte bis etwa 1240. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts nahmen die Nonnen die Zisterzienser-Regel an.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden das Propsteigebäude sowie ein ausgedehnter Wirtschaftshof errichtet. 1555 säkularisiert, verfielen die meisten Gebäude der Klosteranlage. Erste Abbrüche am Nordseitenschiff und einigen Kapellen begannen bereits 1592. Von 1865 bis 1867 wurde die Kirche restauriert, der heutige Dachreiter aufgesetzt, der Westgiebel und der Innenraum neu gestaltet, die Decke und Gewölbe ausgemalt und die Ausstattung erneuert.

Älteste Glasmalereien

Der heute einschiffige, kreuzförmige Bau entstand ursprünglich als basilikale Anlage in Anlehnung an den Ratzeburger Dom in etwa gleichen Abmessungen. Die Querarme, der Chor und die Vierung sind über quadratischem Grundriss gewölbt. Den Außenbau gliedern ein umlaufendes Sockelprofil, Ecklisenen und ein Rundbogenfries. Den gerade endenden Chor öffnet eine hohe Dreifenstergruppe. Hier befinden sich heute die Reste eines spätromanischen Glasmalerei-Zyklus aus den Langhausfenstern. Sie zählen zu den ältesten Glasmalereien in Norddeutschland. Erwähnenswert ist auch der spätgotische Schnitzaltar wohl aus einer Wismarer Werkstatt um 1500. In seinem Schrein steht eine Madonnenfigur.

Von besonderer Bedeutung ist das weitgehend vollständig erhaltene Dachwerk, eines der größten romanischen in Norddeutschland aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Als eine frühe Form des sogenannten Kreuzstrebendachs, einer Konstruktionsform, die auf die neuen Anforderungen gewölbter Gebäude reagiert, haben sich eigenständige Dachgefüge über Chor und Querhaus beziehungsweise über dem Langhaus erhalten. Bemerkenswert ist dabei die hervorragende Zimmermannsarbeit, mit der die kräftigen einheimischen Eichenhölzer verarbeitet wurden.

Von OZ