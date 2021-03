Neukloster: Täter brechen Bankautomaten auf

Neukloster

Kriminelle haben in Neukloster im Landkreis Nordwestmecklenburg einen Bankautomaten beim Penny-Markt in der Pernieker Straße aufgebrochen. Es sei noch unklar, ob Bargeld entwendet werden konnte, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am frühen Sonntagmorgen sollen die Täter den Geldautomaten in der Nähe eines Supermarktes aufgehebelt haben und danach mit einem weißen VW Golf in Richtung Autobahn 20 geflüchtet sein. Eine große Fahndungsaktion blieb erfolglos. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Wismarer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 038 41 / 20 30, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ