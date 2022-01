Neukloster

Es ist eine Szene, wie man sie kennt: Ein Mann sitzt in einem Sessel und liest Kindern aus einem Buch vor. Doch etwas ist anders: Auf einem Tisch stehen Schlitten und Schlittschuhe. Und der Vorleser hält einen Besen in der Hand, an dessen Ende sich eine Klingel befindet.

„Eigentlich hätte ich ein Dreirad mitbringen müssen, aber ich habe keins gefunden“, lacht Rainer Rudloff, der dann lesend in die Pedalen tritt, sich den Weg freiklingelt und in die Kurven legt.

Die Kinder der Klasse 2c der Grundschule Neukloster und ihre Lehrerin Katja Lohrmann amüsieren sich köstlich. Sie nehmen an einer Leseförderung teil, zu der sie Neuklosters Bibliothekarin Silke König eingeladen hat.

Und sie hat ein gutes Händchen für den Vorleser: Rainer Rudloff (51) ist nicht nur Sprachwissenschaftler, Germanist und Biologe. Der Lübecker hat auch eine Schauspielausbildung gemacht sowie eine Ausbildung zum Atem-, Sprech- und Stimmlehrer. So kann er sein ganzes Können nutzen, vor allem sein schauspielerisches und stimmliches, um den Kindern zu zeigen, wie spannend Bücher sind.

Wechselnde Grimassen

Drei Bücher und daraus drei Stücke hatte er sich ausgesucht: David Henry Wilson „Jeremy James – Wenn jeden Tag Weihnachten wäre“ (die Dreiradgeschichte), Astrid Lindgren „Die Kinder von Bullerbü“ und zum Schluss Andreas Steinhöfel „Dirk und ich – Das Spaghetti-Monster“. Dramaturgisch hervorragend aufgebaut.

Die letzte Geschichte mit dem Spaghetti-Monster fordert den Schauspieler zu höchstem Einsatz heraus. Für seine wechselnden Grimassen, stehend auf dem Sessel, der Länge nach bis vor die Kindersitzreihe stürzend und dabei nicht das Lesen vergessend, erntet Rainer Rudloff nicht nur das Lachen der Kinder. Selbst die hinten sitzenden Erwachsenen sind begeistert.

„Wir sind extra seinetwegen gekommen und erleben ihn heute nicht zum ersten Mal“, erzählt Ingrid Nehls. Sie und Inge Ely sind in der Neuklosteraner Bibliothek regelmäßig als Lesepatinnen im Einsatz. Angesteckt durch Rainer Rudloff mit seinem lebendigen Vorlesen versuchen auch sie, ihre Stunden auch stimmlich noch etwas lebendiger zu gestalten.

„Er macht das ganz toll, wir versuchen, keine seiner Lesungen hier zu verpassen“, betont Inge Ely. Auch die ehemalige Kindergärtnerin und Bibliotheksassistentin Anja Richter lobt Rainer Rudloff: „Er gewinnt die Kinder, weil er die Rollen lebt. Heutzutage Kinder so zu begeistern, ist schwierig“, meint sie aus Erfahrung.

Deutschlandweit unterwegs

Und die Kinder haben nicht nur gelacht. Viele eigene Erlebnisse zum Thema Tiere, Eiskeller oder Gefahren beim Schlittschuhlaufen haben sie erzählt – genau wie ihre Gedanken zu dem Vorgelesenen. Als nach der Veranstaltung ein Kind zu Rainer Rudloff sagte, das Buch „Dirk und ich“ als erstes ganz lesen zu wollen, lacht er zufrieden. Es mache ihm großen Spaß, vor Kindern zu lesen.

Das einzig Anstrengende an seinem Job sei das Reisen. „Ich bin in ganz Deutschland unterwegs“, erzählt er. Neben Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachen ganz viel in Mecklenburg. Sicher ist bereits: In diesem Jahr wird er nicht das letzte Mal in der Bibliothek Neukloster im Einsatz gewesen sein.

Von Kerstin Erz