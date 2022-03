Neukloster: Was wird aus dem Schullandheim und dem Kletterpark?

Neukloster

Was wird aus dem Schullandheim in Neukloster? Viele Jahre war es ein Ort der Erholung für Schulklassen und Vereine gleichermaßen. Das Haupthaus, die Jugendscheune, war zudem Treffpunkt für Jugendliche im Ort. Es wird derzeit von der Stadt genutzt, um Hortkinder zu betreuen. Die Stadtvertretung beschloss Ende 2020, dass sie der ursprünglichen Nutzung als Jugendscheune wieder zugeführt werden soll. Seit Langem wird ein neuer Betreiber gesucht – bisher erfolglos.

In Sachen Jugendsozialarbeit ist die Stadt aber einen großen Schritt weiter. Diese Aufgabe hat der Internationale Bund e. V. (IB) am 1. Januar übernommen. „Die Stadt hat uns dafür die Fischerscheune neben dem Schullandheim zur Nutzung zur Verfügung gestellt“, erklärt André Betina, Bereichsleiter Soziale Arbeit beim IB.

Jugendscheune bleibt vorerst Hort

Die Nutzung der Jugendscheune als Schullandheim und Treffpunkt für Jugendliche erfolgt nach Aussage von Neuklosters Bürgermeister Frank Meier (parteilos) frühestens wieder ab Frühjahr 2024. Bis dato werden dort weiterhin Hortkinder betreut. Wichtig ist den Stadtvertretern, den Standort der Jugendsozialarbeit nicht aufzugeben.

Eigentlich sollte die Jugendscheune nur bis Ende 2020 Domizil für die Hortkinder sein – als Entzerrung in Zeiten von Corona. In Abstimmung mit dem Landkreis werden dort Grundschüler untergebracht, um die Durchmischung der Gruppen zu reduzieren. Die baulichen Voraussetzungen sind für die Trennung der Kinder ideal, die Räume und das Außengelände groß. Der Hof der Jugendscheune und das Außengelände der Kita sind in unmittelbarer Nachbarschaft und nur durch einen Weg getrennt. Die Betriebserlaubnis durch das Jugendamt ist bis 2023 verlängert worden.

Jugendscheune wegen Corona geschlossen

Ein Wismarer Verein hatte die Jugendscheune lange Jahre betrieben. Eine Kündigung hielt dieser für unumgänglich. Ein Grund war, dass die Beherbergungsstätte wegen der Corona-Pandemie schließen musste. Durch den Lockdown wurden nicht nur Gruppenfahrten abgesagt, auch die Jugendsozialarbeit, die in dem Gebäude für einheimische Mädchen und Jungen angeboten wurde, brach zusammen.

Könnte nicht auch der IB die Jugendscheune übernehmen und betreiben? „Die Kalkulation zur Reaktivierung des Schullandheims in Absprache mit der Stadt Neukloster ist noch nicht erhoben worden“, führt André Betina aus. „Es gibt noch keine abschließende Entscheidung zur Betreibung des Schullandheims. Diese wird aber für uns ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt nicht realisierbar sein.“

Hochseilgarten seit Langem ungenutzt

Sollte es doch zu einer Übernahme des Schullandheims durch den IB kommen, gebe es auch Ideen, den Jugendklub wieder mit in das Nutzungskonzept aufzunehmen, so André Betina. In die Verantwortlichkeit des IB könnte dann auch der Kletterpark gehen.

Im Jahr 2004 als landesweit einziger und entsprechend beliebter sowie gut besuchter Hochseilgarten eröffnet, ist er seit 2019 nicht mehr in Betrieb, was nicht nur Einheimische, sondern auch treue Urlauber der Region sehr bedauern. „Sollten wir das Schullandheim übernehmen, ist auch der Kletterpark ein wichtiger Bestandteil des Nutzungskonzepts. Wann dies sein wird, ist allerdings derzeit nicht bekannt“, so André Betina. Hinzu kommt, dass in den Kletterpark noch kräftig investiert werden muss. „Ja, nach erster Sichtung sind zur Inbetriebnahme Investitionen und Reparaturkosten notwendig“, bestätigt Betina. „Die Höhe der Summe kann derzeitig noch nicht benannt werden.“

