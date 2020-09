Neukloster

Ein kleines Insekt hat am Mittwoch für einen Unfall auf der L 101 nahe Neukloster gesorgt. Dort hatte eine 75-jährige am Morgen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war nach links von der Straße abgekommen. Der Wagen kollidierte mit einem Baumstumpf. Die Seniorin wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

An ihrem Seat entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Nach Angaben der Fahrerin wollte sie eine Wespe abwehren, die sich im Innenraum des Fahrzeuges befand, als der Unfall passierte.

Von OZ