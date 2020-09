Neukloster

Dichter Nebel liegt über der Ostsee. Nur in Umrissen sind Steg und Buhnen zu erkennen. Eine Fotografie, die anspricht. Eine andere zeigt einen tiefroten Sonnenuntergang. Und wieder eine andere einen Fuchs, der durch den Schnee tapst und kleine Eiskletten im Pelz hat.

So facettenreich wie das Wetter sind auch die Aufnahmen des evangelischen Männerforums der Nordkirche Mecklenburg-Vorpommerns. Sie spiegeln das Wetter in allen Situationen wider – wild, romantisch und aufregend. Die Fotografen sind Michael Mach, Franz Köster, Christian Poppe, Erhard Seiffert, Christian Schwarz und Jochen Wittenburg. Letzterer ist aus Wismar und der Mann, der die Gruppe zusammenhält. Außerdem organisiert er Ausstellungen wie jetzt im Rathaus und in der anhängenden Tourismusinformation von Neukloster.

Tradition im Rathaus

Es ist eine schöne Tradition, dass Bürgermeister Frank Meier die Flure seines Dienstgebäudes mit Bildern verschönern lässt – mit gemalten und fotografierten. Die werden seit Jahren auch gerne von Einheimischen und Gästen bestaunt.

Die Vernissage von „Alle Wetter“ hat erstmals außerhalb des Rathauses, auf dem Hof stattgefunden. „Es muss erst Corona kommen, um uns auf die Idee zu bringen, dass man eine Eröffnung auch bei schönem Sonnenschein draußen veranstalten kann“, so Bürgermeister Frank Meier bei der Begrüßung. Und die Sonne hat es gut gemeint, auch wenn das Duo Christiane Trost, Sopran aus Schwerin, und Enno Dugnus, Pianist aus Hamburg, das erste Lied vom Regen in Neukloster sang.

Seit 15 Jahren aktiv

Außer Franz Köster, der arbeiten musste, waren die Fotografen bei der Vernissage dabei. Bevor der Bürgermeister das Wort an Jochen Wittenburg übergab, bemerkte er noch: „Endlich mal wieder eine Ausstellung, die zeigt, wie gute, ja sehr gute Fotografie aussehen kann.“

Aus Jochen Wittenburgs Vorstellung des Fotokreises erfahren die zahlreich erschienenen Zuhörer, dass diese Gruppe bereits seit 15 Jahren existiert. „Wir widmen uns jedes Jahr einem anderen Thema, zum Beispiel den Kirchen, Bäumen oder Wasser. Diesmal zeigen wir gutes und schlechtes Wetter. Insgesamt 42 Bilder haben wir hier aufgehängt und dazu demokratisch entschieden, dass jeder sieben seiner aussagekräftigsten Bilder aussucht“, berichtet der Wismarer.

Jeder ein Spezialist

Jeder der sechs Hobbyfotografen hat so seine Spezialisierungen: Jochen Wittenburg hat sich auf Porträts und Makroaufnahmen von Blüten und Käfern spezialisiert. Michael Mach ist Eisenbahner und in Ecken der Bahngesellschaft unterwegs, wo kein anderer hinkommt. Christian Schwarz hat Landschaften, Familie und Blumen zu seinen bevorzugten Motiven auserkoren. Und Erhard Seiffert fotografiert querbeet, sehr gern Details, die er über die Mikroskop-Fotografie herausholt.

„Wir treffen uns mehrere Male im Jahr“, sagt Jochen Wittenburg. Immer zu Beginn des Jahres werde das neue Thema festgelegt. Im Herbst findet dann die Ausstellung statt. „ Covid-19 hat in diesem Jahr manchen Ausstellungsort für uns verschlossen. So freuen wir uns sehr, im Amt Neukloster-Warin unsere Arbeiten präsentieren zu können“, ergänzt er.

Die Ausstellung ist bis zum 3. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.

Von Kerstin Erz