Neukloster

Zunächst die schlechte Nachricht aus Neukloster: Ein Einzelhändler, der die Postgeschäfte in der Stadt übernimmt, ist nicht gefunden. Schon seit mehr als einem halben Jahr war die Deutsche Post auf der Suche nach jemandem, der eine Filiale im Ort betreibt. Seit September vergangenen Jahres müssen die Einwohner weite Wege nach Wismar oder Warin auf sich nehmen, um Pakete zurückzuschicken oder wichtige Briefe aufzugeben. Zuvor war das im Getränkemarkt in der Pernieker Straße möglich. Geschäftsführer Fabian Heidebrecht schloss sein Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen – und damit verschwand auch die Postfiliale. Viele Jahre arbeitete die Deutsche Post auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages mit dem Unternehmen zusammen. Im Getränkeland waren Postdienstleistungen und Produkte im Auftrag der Deutschen Post angeboten worden. Mit der Schließung des Getränkemarktes war das Vertragsverhältnis mit der Deutschen Post beendet.

Mittlerweile gibt es zwar einen neuen Getränkemarkt an selber Adresse – das M&S Getränkehaus Meyer und Simon, von dem es bereits in Warin eine Filiale gibt –, aber für das Unternehmen stand von vornherein fest, keine Poststelle zu betreiben. Eine Katastrophe für die meisten Einwohner der kleinen Stadt. Das Suchen der Post nach einem neuen Betreiber lief bis jetzt ins Leere. Nun die gute Nachricht: Spätestens im Sommer wird es wieder eine Anlaufstelle in Neukloster geben. „Wir haben eine Zwischenlösung gefunden“, verkündet Postsprecher Jens-Uwe Hogardt auf OZ-Nachfrage.

Post in Neukloster verpflichtend

Die Post selbst ist es nun, die bald wieder eine Filiale betreiben wird. „Es war zwar so nicht vorgesehen, aber laut Postdienstleistungsverordnung ist der Standort Neukloster verpflichtend“, erklärt Jens-Uwe Hogardt. Jene Verpflichtung hängt unter anderem mit der Einwohnerzahl und der Entfernung zur nächsten Postfiliale in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern zusammen, umreißt er kurz. Und da sich kein Einzelhändler bereiterklärte, handelt die Post nun selbst. „Dafür stellen wir zusätzliche Mitarbeiter ein, bis eine andere Lösung gefunden wurde“, so Hogardt.

Zu finden sein wird die Post künftig im Penny-Markt, der sich direkt neben dem Getränkemarkt befindet. „Wir nutzen einen Vorraum“, erklärt Jens-Uwe Hogardt. Der muss in den nächsten Wochen noch entsprechend hergerichtet werden. In zwei Monaten schon könnte die Filiale dann öffnen. „Es werden aber leider nicht die ausführlichen Öffnungszeiten wie im Getränkemarkt geboten“, blickt Hogardt voraus. Die genauen Pläne dazu stehen aber noch nicht fest.

Post hofft weiterhin auf Betreiber

Seit dem Wegfall der ehemaligen Poststelle hatte es mehrfach Beschwerden von Einwohnern aus Neukloster gegeben. Sie war auch Anlaufpunkt für viele aus den umliegenden Gemeinden. Die dichtesten Anlaufstellen für Postkunden war die HEM-Tankstelle in Kritzow, die Post in Wismar oder die Filiale in Warin. Zwar gibt es derzeit in Neukloster eine Packstation in der Burgstraße 1 am Aldi-Einkaufsmarkt, an der Kunden an sieben Tagen in der Woche durchgehend frankierte Pakete verschicken oder abholen können. Doch vor allem ältere Menschen, die sich mit Technik nicht so gut auskennen, waren damit überfordert.

Seitens der Post ruht noch immer die Hoffnung auf jemanden, der mittelfristig die Postgeschäfte im Ort übernimmt. „Wir geben nicht auf“, so Pressesprecher Hogardt. Ein neuer Betreiber muss einige Voraussetzungen erfüllen. Wer in einem bereits bestehenden Geschäft eine Postfiliale betreiben möchte, sollte über eine Ladenfläche von mehr als 4,6 Quadratmeter und zusätzlich über mindestens einen Quadratmeter Lagerfläche verfügen. Die Postfiliale sollte montags bis samstags geöffnet sein. Wer eine kleinere Ladenfläche und einen Lagerraum von mindestens einen Quadratmeter hat, hätte noch die Option, nur einen DHL-Paketshop zu führen. Die Unternehmer müssen nichts investieren. Die Möbelausstattung sowie die zugehörige Technik stellt die Post kostenlos zur Verfügung. Weitere Infos dazu gibt es unter www.deutschepost.de.

Von Jana Franke