Sie bringen den Osten voran und tragen dazu bei, dass Leben in den Städten und Gemeinden lebenswerter zu machen: die Preisträger des Unternehmer-Preises des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ( OSV). Bereits zum 23. Mal wurde die begehrte Auszeichnung am Donnerstag in Potsdam an Unternehmen, Kommunen und Vereine verliehen, unter anderem an die Stadt Neukloster.

Die „ Kommune des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern“ feiert ihren 800. Geburtstag. Die Stadt überzeugt mit Sehenswürdigkeiten für Gäste, aber auch als lebendiger Ort für die knapp 4000 Einwohner. Im Chor der Klosterkirche sind die fünf ältesten und bedeutendsten Glasfenster Mecklenburgs zu bewundern. Das Klosterensemble, aber auch viele weitere historische Gebäude bestimmen das Stadtbild. Die historische Altstadt ist restauriert und bietet Wohnungen. Rund 200 kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sowie Handels- und Dienstleistungsunternehmen bieten Arbeitsplätze. Das Klassik-Picknick sorgt neben vielen Veranstaltungen für Unterhaltung. Der Volkswandertag, aber auch die Angebote für Angelfreunde locken Gäste.

