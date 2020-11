Neukloster sucht neuen Betreiber für Jugendscheune

Neukloster

Die Jugendscheune am Klosterhof hat ihre Türen als Schullandheim seit Monaten geschlossen. Derzeit nutzt die Stadt das Gebäude, um die Hortkinder der ersten Klasse zu betreuen. Seiner ursprünglichen Nutzung soll es aber wieder zugeführt werden. Darauf haben sich die Stadtvertreter geeinigt.

Schullandheim musste wegen Corona schließen

Der langjährige Betreiber der Jugendscheune, ein Wismarer Verein, hat nach Angaben von Bürgermeister Frank Meier zum 1. Mai gekündigt. Ein Grund war, dass die Beherbergungsstätte wegen der Corona-Pandemie schließen musste. Durch den Lockdown im Frühjahr wurden nicht nur Gruppenfahrten abgesagt. Auch die Jugendsozialarbeit, die in dem Gebäude für einheimische Mädchen und Jungen angeboten wurde, brach zusammen.

Im Lockdown als Teil der Kita genutzt

„Das war gar nicht gut“, sagt der Bürgermeister. Allerdings konnte die Stadt als Kita-Träger nun auf das leerstehende Gebäude zurückgreifen und es mit für die Hortbetreuung nutzen. „Wir hatten dort nach Abstimmung mit dem Landkreis im Frühjahr und Sommer einige Kinder untergebracht, um die Durchmischung der Gruppen zu reduzieren“, berichtet Meier.

Die Jugendscheune befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Kindertagesstätte. Die Eltern müssen keine Umwege in Kauf nehmen.

Stadt als Kita-Träger lässt hier Erstklässler betreuen

Seit einer Woche ist wieder Leben in der Jugendscheune. Unbeschwertes Kinderlachen ist zu hören. Mit dem Teil-Shutdown aufgrund der steigenden Infektionen mit dem Coronavirus greift die Stadt Neukloster erneut auf das Modell, „das gut funktioniert hat“, wie der Bürgermeister sagt, zurück.

„Gerade morgens, wenn die Kinder gebracht werden, und abends, wenn die Eltern sie wieder abholen, gibt es das Problem der Durchmischung der Gruppen. Um dies zu vermeiden, werden jetzt die Hortkinder aus der ersten Klasse in der Jugendscheune betreut.“

Voraussichtlich bis Jahresende Domizil für Hortkinder

Von den baulichen Voraussetzungen sei sie für die Unterbringung gut geeignet. Die Räume und das Außengelände sind groß, beide Höfe nur durch einen Weg getrennt. „Die Bedingungen für die Betreuung der Kinder sind hier nicht schlechter als in der Kita“, erklärt Frank Meier. „Von der Organisation her passt das.“ Die Stadt hat dafür erneut die Betriebserlaubnis des Jugendamtes erhalten. Nach Angaben des Bürgermeisters soll die Hortbetreuung zunächst bis Jahresende beibehalten werden.

Stadtvertreter wollen ursprüngliche Nutzung beibehalten

Unabhängig davon wollen Neuklosters Stadtvertreter an der ursprünglichen Nutzung der Jugendscheune nach der Pandemie festhalten. Das haben sie in ihrer Sitzung im September diskutiert und beschlossen. „Wichtig war ihnen vor allem auch, den Standort der Jugendsozialarbeit nicht aufzugeben“, berichtet der Bürgermeister. Außer einer ausgeprägten Vereinsstruktur in der Stadt gebe es derzeit keinen Klub oder eine Begegnungsstätte für die Jugend. „Das ist ein Beweggrund der Stadtvertreter, die Jugendscheune zu erhalten.“

Interessenbekundungsverfahren bis Monatsende

Die anwesenden elf Abgeordneten kamen überein, einen neuen Betreiber zu suchen. Dazu findet derzeit ein Interessenbekundungsverfahren statt. Die Stadtvertretung beauftragte die Verwaltung, Institutionen, die Vergleichbares machen oder dazu in der Lage sind, anzuschreiben. „Wir wollen zunächst ausloten, welche leistungsfähigen Träger Interesse hätten“, berichtet der Bürgermeister, der auch weiß: „Es ist nicht so einfach, entsprechende Träger zu finden.“ Das Interessenbekundungsverfahren endet am 26. November.

