Dorf Mecklenburg/Neukloster

Nachdem es grünes Licht für den Wismarer Weihnachtsmarkt gibt, ziehen nun Dorf Mecklenburg und Neukloster nach. Auch dort sollen die Menschen vorweihnachtliche Stimmung genießen können, allerdings nicht über mehrere Wochen, sondern an einem Tag. Der ist in diesem Jahr in beiden Orten der 4. Dezember. Auch die Uhrzeit ist fast dieselbe. Wer also beide Märkte besuchen möchte, muss sich sputen.

Wie Neuklosters Bürgermeister Frank Meier erklärt, seien die Wochenenden für Weihnachtsmärkte sehr begrenzt. Und dass es deshalb so Überschneidungen komme, sehr wahrscheinlich. Wie genau der Ablauf ist und welche Regeln gelten, entscheide sich kurzfristig nach der aktuellen Corona-Lage im Kreis.

In Neukloster findet der Weihnachtsmarkt am 4. Dezember von 14 bis 18 Uhr statt. Dort gibt es buntes weihnachtliches Programm auf der Bühne, verschiedene Stände von den Schulen, Vereinen, der Kirche und Institutionen. Der Weihnachtsmann wird mit Kutsche vorfahren und einige Präsente für die Kinder dabeihaben. „Bei unserem Markt geht es ums Treffen und Erzählen, nebenbei wird etwas gegessen und gekauft“, sagt Frank Meier.

Viele Stände aufgebaut

In Dorf Mecklenburg ist der Treffpunkt an der Pfarrscheune. Dort wird den Gästen von 14 bis 20 Uhr Musik, Shopping und Kulinarisches geboten. Auch Geschichten werden erzählt. In der Kirche ist die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens zu hören. Die Wandlung eines alten Geizhalses in der Weihnachtszeit ist weltberühmt und wird musikalisch von zwei Organistinnen begleitet. Die Lesung findet zweimal statt – einmal am Nachmittag für die Kinder und am Abend für Erwachsene.

Dazwischen – um 16.30 Uhr – gibt es Geschichten zur Weihnachtszeit. Mit denen sollen die jungen Marktbesucher auf den Weihnachtsmann eingestimmt werden, der auch Geschenke für sie dabeihat. Wer noch Präsente für die Liebsten sucht, kann sich an den Ständen umschauen. An denen wird Keramik für den täglichen Gebrauch sowie Schmuckkeramik für die Weihnachtszeit angeboten. Auch Designschmuck, Ölmalerei, Nützliches und Dekoratives aus Holz und Metall, weihnachtliches Patchwork, Korbflechtarbeiten und Artikel aus der Bürstenwerkstatt werden verkauft. Die Handarbeitsgruppe bietet Gestricktes, Mützen, Schals und Socken an.

Die Edition Schlitz O H R bietet Bücher aus eigener Hand an. Auch druckgrafische Arbeiten können erworben werden, Handweberei – hergestellt in verschiedenen Farbkombinationen – und auch Honig. Süße Leckereien hält Bäcker Stüdemann und Deftiges die Fleischerei Dargel bereit. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein für die Erwachsenen und Kinderpunsch.

Besuch mit der Kutsche

Hier noch einmal das Bühnenprogramm auf einen Blick: Musikalisch eröffnet wird der Markt um 14 Uhr von der Bläserklasse der Regionalen Schule „Tisa von der Schulenburg“. Um 15 Uhr wird die Weihnachtsgeschichte in der Kirche vorgelesen, um 15.30 Uhr singt der Chor Hohenkirchen Weihnachtslieder, um 16 Uhr ist Kinderschminken mit vielen Motiven und nach eigenen Wünschen. Gegen 17 Uhr bringt der Weihnachtsmann Überraschungen für Kinder.

Um 18 Uhr spielt die Blaskapelle Dorf Mecklenburg und um 19 Uhr ist die Orgelinterpretation von Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte zu hören.

Von Kerstin Schröder