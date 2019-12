Neuklosteraner feiern Bescherung im Regen

Neukloster

Die kleinen Weihnachtsmärkte der Region gewinnen immer mehr Zuspruch. Leider sind sie, kaum aufgebaut, gleich wieder zu Ende – so wie der Neuklosteraner Markt. Dort hat der singende Weihnachtsmann früher noch ab und an das Gefährt gewechselt, doch mittlerweile kommt er schon traditionell mit der Strameußer Ponykutsche. Diesmal passierte das im Regen. Doch glücklicherweise hatte er seinen dicken Mantel an.

Freie Fahrt auf dem Klosterhof

Vor dem Regen war der Klosterhof gewohnt voll. Bei den ersten Tropfen suchten die Besucher Schutz unter den zahlreichen Ständen. Die Acoustic Cowboys aus Wismar konnten das nicht. Sie zogen ihr Programm auf der Bühne durch und begeisterten das Publikum mit ihren Versionen traditioneller Weihnachtslieder. Als zum Finale Leonard Cohens „Hallelujah“ über den Klosterhof hallte, war aus dem Regen Niesel geworden. Gut für den Weihnachtsmann, oder? Nein! Denn die nächste Husche gab es prompt – und Santa Claus erlebte ein Novum als Weihnachtsmann: Er hatte freie Fahrt auf den Klosterhof.

Funkengarde tanzt für die Besucher

Wer nun dachte, dass man ihn mit seinen Engeln im Regen stehen lässt, irrte. Sofort wurde die Ponykutsche wie immer von Kindern umringt. Da die Engel keinen Schirm dabei hatten, gab es die Schoko-Leckereien aus dem Sack diesmal in der Variante extrafeucht. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Funkengarde und die nächste Generation vom Faschingsclub UNCC heizten wie der Glühwein, den keiner so schnell zapft wie die Neuklosteraner Freiwillige Feuerwehr, den Gästen ordentlich ein. Die Klasbachtaler Blasmusik rundete die Veranstaltung ab.

Von Tom Clauß