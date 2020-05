Neuklosteraner machen mit Briefen an der Wäscheleine anderen Menschen Mut

Neukloster

„Mein Vater starb ganz plötzlich, als ich sechzehn Jahre alt war. Innerhalb weniger Stunden geriet die ganze Welt meiner Familie aus den Fugen. Wir gingen auf schwankendem Grund. Alles Alltägliche erschien unwichtig. Wohin mit meinem Lebenshunger? …“

Dies sind die ersten Zeilen einer „Andacht an der Wäscheleine“. Neuklosters Gemeindepädagogin Antje Meyer hatte die Idee dazu. „Wir haben gerade eine Zeit, wo jeder seinen Beistand erfahren sollte, auch wenn er nicht gläubig ist. So habe ich mir das mit der Andacht an der Wäscheleine ausgedacht“, erklärt sie.

Mit Briefen anderen Mut machen

„Andacht an der Wäscheleine“ bedeutet: Jeder kann sich vor dem Neuklosteraner Gemeindehaus ein Brieflein von einer Leine abnehmen, in dem Gedanken, Schlüsselmomente niedergeschrieben sind, die dem Leser Mut machen sollen.“ Deshalb nennt Antje Meyer diesen Brief auch „Hoffnungstüte“. In der sind neben der aus dem Leben gegriffenen Geschichte eine Kerze und ein von Martin Luther verfasster Gedanke zu finden. „Wenn das angenommen wird, werden wir etwa alle 14 Tage diese Wäscheleine mit immer wieder neuen Hoffnungstüten aufhängen“, verspricht Pastor Paul Glüer.

Die Kirche war auch während der Corona-Zeit weiterhin täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Auch die Kirchenarbeit geht weiter. Bislang seien über das Videoportal Youtube und mit Hilfe eines Osterbriefes, einer Wohnzimmer- oder Küchentischandacht den Kirchgemeindemitgliedern in Neukloster und auch in Warin gezeigt worden, „dass sie nicht vergessen sind“, berichtet der Pastor. Außerdem habe es am vergangenen Wochenende den ersten Open-Air-Gottesdienst gegeben, der gut besucht war. „Der nächste ist in Warin an diesem Sonntag“, kündigt Paul Glüer an.

Von Kerstin Erz