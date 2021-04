Neuklosterin: Egoismus und Rücksichtslosigkeit haben zugenommen

Neukloster

„Mein Mann und ich wandern gern. Gelegenheit hatten wir jetzt beim Familienkreuzweg“, erzählt Ina Wahnig aus Neukloster. „Normalerweise wird der Familienkreuzweg in großer Gemeinschaft gegangen, man tauscht sich aus, singt miteinander und an Stationen halten die Pastoren eine Miniandacht. Vor allem der Gedankenaustausch mit den Mitwanderern fehlte in diesem Jahr. Wir konnten nur in Familie gehen“, bedauert die 74-Jährige.

Jeder sollte Toleranz zeigen

„Die Stationen haben die Pastoren mit der Passionsgeschichte in sieben Teilen auf laminierten Blättern belebt. Die dazu gegebenen Impulse fand ich anregend, über bestimmte Dinge unterwegs nachzudenken, zum Beispiel über Gott. Ich glaube an Gott, aber nicht im Sinne eines weißbärtigen Alten, der aus den Wolken herunterschaut. Ich bin gläubig, aber ich denke: Jeder Mensch sollte Toleranz zeigen und niemandem sein Denken überstülpen. Man sollte einander mehr achten. Niemanden vorverurteilen.“

Leider stelle sie fest, dass Egoismus, Rücksichtslosigkeit, unschöne Kommunikation zugenommen haben. „Das ist für mich ein wichtiges Thema, über das ich auf dem Kreuzweg wieder nachgedacht habe.“

Von Kerstin Erz