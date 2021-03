Neuklosterin unterrichtet Musikschüler per Handy und Computer

Neukloster

Heide Nemitz ist freischaffende Diplom-Musikerin in Neukloster. Die 57-Jährige unterrichtet etwa 30 Schüler an der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg. „Leider darf in dieser Corona-Zeit der Unterricht nur online stattfinden“, bedauert sie. Und das praktiziert sie entweder per Handy oder via Computerbildschirm.

„Das ist eine ganz schöne Umstellung für beide Seiten. Der Präsenz-Unterricht ist bedeutend schöner. Vor allem, weil ich die Kinder nicht nach dem klassischen Unterrichtskonzept nur vorspielen lasse. Mein Erfolgskonzept ist das Musizieren miteinander. Das heißt, ich begleite meine Schüler mit der Geige oder auf dem Klavier. Das macht uns beiden viel Spaß. Nur leider ist das online aufgrund der Zeitverzögerung nicht möglich. Da können die Kinder mir ihr geübtes Stück nur vorspielen.“

Beim Zusammenspiel beobachtet die Lehrerin stets, dass ihre Schüler noch einmal einen ganz anderen Zugang zu ihrem Instrument bekommen und schnell viel lockerer werden. Die Geige sei ein Melodieinstrument, aber das sei nur die halbe Musik. Viel schöner hört sich ein Stück mit begleitenden Harmonien an.

Von Kerstin Erz