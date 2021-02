Neukloster

Während ihr Mann im vorderen Raum auf der Leiter steht und die Wand hellorange streicht, klebt Antje Meyer einen breiten Streifen an einer weißen Wand ab, um sie weinrot zu malern. Die Gemeindepädagogin von Neukloster nutzt den Corona-Lockdown für die Renovierung der Kinderkirche- und Konfirmandenräume.

„Eigentlich wollte ich das Projekt zusammen mit den Kindern und einigen Eltern umsetzen. Das ist nicht möglich, deshalb hilft mir mein Mann, der gerade Urlaub hat“, erzählt die 51-Jährige. Die weinroten Streifen entstehen im Spiel- und Bastelzimmer der Klosterkinder. Dort wird eine Schreib- und Magnettafel angebracht. An die können die Mädchen und Jungen ihre selbst gemalten Bilder anpinnen oder ihre Gedanken zu einem Bibelthema aufschreiben.

Damit die Verbindung zu den Kindern im Lockdown nicht abreißt, hat sie Briefe geschrieben und eine CD produziert, auf der sie eine Geschichte vorliest. Ansonsten steckt Antje Meyer mitten in ihrer Ausbildung. Die ersten zwei Jahre Arbeit mit Kindern wird sie im Frühjahr mit einer Prüfung abschließen. Darauf bereitet sie sich in ihrer Praktikumsgemeinde Bad Kleinen vor. Und sie malert. Eine weinrote Wand will Antje Meyer den Konfirmanden überlassen. „Darauf können die Jugendlichen in weißer Schrift Fragen oder ihre liebsten Bibelsprüche festhalten. Das wird sich farblich sehr gut abheben“, ist sie überzeugt.

24 Kinder in der Kinderkirche

Die Gemeindepädagogin betreut in Neukloster zwei Kirchengruppen mit insgesamt 24 Kindern im Alter zwischen sieben und 14 Jahren. In Glasin kümmert sie sich um eine weitere Gruppe mit zwölf Mädchen und Jungen. „Das Angebot ist kirchliche Bildungsarbeit, das heißt, sobald die Schulen wieder offen sind, können auch wir uns wieder treffen. Und ich hoffe, dass sich meine Klosterkinder und die Konfirmanden über die neu gestalteten Räume auch freuen.“

Ein Zimmer wird komplett orange. An einer Wand soll eine Unterwasserwelt entstehen. Dafür wird noch ein handwerklich begabter Vater gesucht, der aus Sperrholz Fische ausschneidet. Jedes Kind der Kinderkirche soll einen Fisch gestalten, seinen Namen darauf schreiben und ihn dann an ein großes Brett nageln. „Das soll ein Symbol dafür sein, dass sie Teil unserer Kinderkirche sind. Ich bin schon sehr gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir das Brett voll haben“, sagt Antje Meyer.

Von Kerstin Erz