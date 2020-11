Neuklosters Neumarkt wird grüner

Neukloster

Neuklosters Neumarkt wird künftig etwas grüner. Am Weltspartag sponserte die Sparkasse in Neukloster eine Kugelrobinie, die von Sparkassenleiterin Kristin Bockholdt und Bürgermeister Frank Meier eingepflanzt wurde. Fachliche Unterstützung gab es während der Baumspende von den Mitarbeitern des Bauhof Neukloster.

Weitere Bäume wurden in der Weltsparwoche noch in Harkensee bei Dassow und in Gadebusch gepflanzt. Die Baumpflanzung in Wismar wird Mitte November nachgeholt. Die Kugelrobinie in Neukloster hat zwar ihre Blätter schon verloren. Im kommenden Frühjahr soll sie aber für etwas mehr Grün auf dem Neumarkt sorgen.

Von Claudia Felskowski