Neuklosters Schüler zum Russland-Krieg: „Putin wird kämpfen, bis er seinen Willen bekommt“

Neukloster

Russlands Krieg gegen die Ukraine beschäftigt auch viele Kinder in Nordwestmecklenburg. In Neukloster ist das Thema am Überregionalen Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen nicht nur im Unterricht präsent. Das Gebäude ist mit Friedenstauben geschmückt worden, die Schüler lernen Lieder für den Frieden kennen. Und es ist eine Spendenaktion durchgeführt worden – mit überwältigender Resonanz. Die Mädchen und Jungen packten dabei tatkräftig mit an, sortierten die angegebenen Sachen und lagerten sie im Keller. Als Lehrerin Svitlana Arndt die vielen Kartons und Taschen sah, war sie sehr gerührt. Sie stammt aus der Ukraine, ihre Familie lebt dort. „Ich finde es so toll, dass so viele Menschen helfen wollen“, freut sie sich über die Unterstützung.

Texte über Kriege werden realer

Ihre Kollegin Silke Hein hat, bevor sie nach Neukloster kam, lange in der Ukraine gearbeitet – in Kiew und Charkiv. „Ich habe dort immer noch Freunde, deshalb geht mir das alles sehr nah“, erzählt sie. Viele dieser Freunde wollen ihr Land nicht verlassen. „Für mich war es ein Bedürfnis, irgendetwas zu tun, um dieser Hilfslosigkeit, die man angesichts des Krieges fühlt, etwas entgegenzusetzen.“ Da es auch anderen Kollegen und Schülern so geht, sei die Spendenaktion sehr kurzfristig organisiert worden. Es sei auch wichtig, dass die Schüler erkennen, dass jeder etwas tun könne. „Und dass sie sich hineinversetzen können, wie es ihnen gehen würde, wenn sie so etwas erleben müssten.“ Als Deutschlehrerin behandele sie viele Text, in denen Kriege und vor allem das Leid der Menschen thematisiert werden. „Dennoch ist es den Schülern oft fern, weil sie es sich nicht vorstellen können. Jetzt ist das, was sie sonst nur aus Texten kennen, viel realer geworden“, erklärt Silke Hein.

Manchmal haben Kinder Angst

Neben vielen Sachspenden ist auch Geld gesammelt worden. Schüler haben zum Beispiel etwas von ihrem Taschengeld abgegeben. Fünftklässlerin Pauline redet mit ihrer Familie und Freunden viel über den Krieg. Die Situation hätte sie emotional sehr getroffen. Auch Felix aus der neunten Klasse macht sich Sorgen und hofft, dass der Krieg bald vorbei ist. Siebtklässlerin Anna hat die Auswirkungen des Krieges erst richtig wahrgenommen, als ihr eine ehemalige Mitschülerin aus der Ukraine geschrieben habe. „Da habe ich verstanden, was da eigentlich passiert“, sagt sie. Mittlerweile beschäftige sie sich intensiv mit dem Thema. Ob sie Angst hat? „Anfangs nicht, aber momentan manchmal schon.“

Erik aus Klasse 8 befürchtet, dass Russland Präsident Wladimir Putin ein sehr dickköpfiger, diktatorischer und kontrollsüchtiger Mensch ist, der seine Pläne durchzieht, ohne auf andere zu hören und kaum Einflüsse von außen zulässt. Vermutlich werde Putin so lange kämpfen, bis er seinen Willen bekommen hat. „Angst habe ich momentan nicht, aber wahrscheinlich, weil ich noch nie in eine schlimme Situation wie Krieg erlebt habe. In einer Kriegssituation hätte ich sicher auch große Angst um mein Leben und das meiner Mitmenschen“, so Erik.

