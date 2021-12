Neukloster

Weil Kinder auf einem teils zugefrorenen See gesehen wurden, ist die Polizei am Mittwochnachmittag nach Neukloster gerufen worden. Zeugen berichteten davon, dass sie befürchten, dass sich noch zwei Kinder auf dem See nahe der Badestelle befinden oder bereits eingebrochen sind. Durch den Nebel und die Dunkelheit sei die Sicht stark eingeschränkt gewesen, heißt es von der Polizei.

Die Feuerwehren Neukloster, Warin und Glasin wurden hinzugerufen und bereiteten unter anderem eine Suche mit einer Wärmebildkamera vor. Allerdings konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden: Wie die Polizei herausfand, waren beide Kinder selbstständig zu ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt und wohl auf.

Die Polizei warnt davor, Eisflächen auf Seen zu betreten. Es herrsche akute Lebensgefahr.

Von OZ