Neukloster

Das kommt überraschend: Der beliebte Neuklosterseelauf wird kurzfristig nachgeholt. Der Startschuss soll schon in wenigen Tagen fallen – am Freitag, dem 10. September. Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen. Nur 150 Teilnehmer dürfen mitmachen – jeweils 75 für die zwei unterschiedlich langen Strecken. Anmeldungen sind ab sofort nur online bis zum 9. September möglich auf folgender Internetseite: www.vflneukloster.de

Traditionell werden zwei Distanzen gelaufen: 5,1 Kilometer um die Halbinsel sowie 10,4 Kilometer um den Neuklostersee. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Das Startgeld beträgt 6 Euro. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Der Startschuss erfolgt um 18 Uhr am Volleyballplatz der Badeanstalt. Von dort führt die kleine Runde zum Wohnmobilpark, dem Sonnenberg und der Halbinselspitze zum Ziel. Die lange Strecke geht über den Wohnmobilpark, den Sonnenberg, Nakenstorf, Neumühle bis nach Mückendorf und zurück zur Badeanstalt.

Mund- und Nasen-Schutz mitbringen

An der Badeanstalt stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung sowie am Waldstadion und in der Bützower Straße. Vor Ort werden ab 17 Uhr die Startnummern ausgegeben. Mund-Nasen-Schutz ist dafür mitzubringen – der muss auch bei der Siegerehrung und Urkundenausgabe getragen werden. Die drei Erstplatzierten bei den Frauen und bei den Männern erhalten jeweils einen Pokal. Jeder Teilnehmer kann außerdem eine Urkunde mit nach Hause nehmen. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind im Sportlerheim/Waldstadion vorhanden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist der 14. Neuklosterseelauf. Veranstalter sind der Sportverein VfL Blau-Weiß Neukloster und die Stadt.

Es ist eine von wenigen Laufveranstaltungen in diesem Jahr. Der Hanseschau-Lauf ist zusammen mit der Messe wegen der Corona-Pandemie ausgefallen – genau wie der Schwedenlauf. Für letzteren hat es aber eine Alternative gegeben: Statt mit vielen anderen zu laufen, sollte es im August jeder für sich alleine tun und seine zurückgelegten Kilometer aufschreiben. Zusammengekommen sind so von 625 Läufern insgesamt 8247,16 Kilometer.

Von Kerstin Schröder