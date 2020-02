Neustart mit Amputation: Wismarer Extremsportler engagiert sich in Ghana

Wismar

Stephan Büchler (39) steht auf Herausforderungen. Der Wismarer, dem sein rechtes Bein oberhalb des Knies amputiert wurde, zählt zu den besten deutschen Extremsportlern auf dem Mountainbike. Seit fünf Jahren ist er als Gesundheitsmanager in Kiel tätig. Seine Lebenserfahrungen bringt der Extremsportler in einem Hilfsprojekt für Ghana ein.

Herr Büchler, Ihr Bein wurde oberhalb des rechten Knies amputiert. Glauben Sie, dass Ihr Leben ohne diesen Eingriff anders verlaufen wäre?

Meine Berufswahl mit Sicherheit. Ich wollte Archäologe oder Profisportler werden. An der Intensität meines Lebens hat sich nichts geändert. Ich lebe jetzt wahrscheinlich bewusster, will dem Leben anderer einen Sinn geben, ich möchte Vorbild sein.

Was war der Grund für die Amputation?

Ich hatte Krebs. Meine Lebenserwartung lag bei 20 Prozent. Ich war ein Todeskandidat. Am 7. Februar 1997 war die Amputation. Es war der Anfang einer neuen Reise.

Sie waren damals 16. Dachten Sie, das war’s mit einem normalen Leben?

Ja, schon, aber ich habe es nicht als Bestrafung angesehen. Es musste weitergehen. Ich habe den Blick nach vorne gerichtet. Dazu musste ich erst einmal das kranke Bein loswerden. Drei Monate nach dem Eingriff bin ich mit der Prothese losgelaufen. Das Problem war die Wundheilung durch die Chemotherapie. Ich war ungeduldig, aber mein Wille war immer da.

Sie wollen mit Ihrer positiven Lebensenergie andere Menschen anstecken. Ist es das, was Sie antreibt?

Absolut, schon während der Chemo habe mich um andere gekümmert. Menschen sollen mitbekommen, dass sie nicht alleine sind und es schaffen können. Wegen meiner Amputation habe ich Orthopädietechniker gelernt. Jetzt bin ich im Gesundheitsmanagement tätig. Ich kann und will anderen helfen, weil ich weiß, worüber ich rede.

Sie unterstützen seit dem vergangenen Jahr in Ghana ein Hilfsprojekt für schwer erkrankte Menschen. Zeitgleich lag Ihre Mutter im Sterben. Wie haben Sie das verkraftet?

Verkraftet habe ich den Verlust meiner Mutter bis heute nicht, aber ich verarbeite es. Am 26. Oktober 2019 ist meine Mutter im Hospiz Bernstorf verstorben, am Tag davor habe ich sie noch gesehen, am 27. Oktober bin ich nach Ghana geflogen. Innerhalb weniger Stunden hat sich so krass viel ereignet. Ich bin in den Himmel geflogen, meine Mutter ist im Himmel geblieben. Ich glaube, sie ist gestorben, damit sie von oben sehen kann, was ich in Ghana mache. Das ist ganz in ihrem Sinn.

Die Nichtregierungsorganisation „Networking for hope“ wurde von einem ghanaischen Arzt gegründet. Worum geht es?

Amerikanische und deutsche Ärzte operieren vor Ort in Ghana. Der Schwerpunkt lag zunächst bei orthopädischen und gynäkologischen Erkrankungen. 2018 wurde ich gefragt, ob ich meine Expertise bei Amputationen einbringen möchte. 2019 war ich erstmals da. Wir gucken, was an Hilfsmitteln wie Prothesen und Rollstühlen notwendig ist und wie die Nachversorgung nach einer Amputation aussieht.

Warum die Hilfe in Ghana?

Bei uns wird den Leuten ja grundlegend geholfen. Die Menschen dort haben im Notfall gar nichts, weil die medizinische Grundversorgung fehlt. Wir wollen dazu beitragen, dass sie in ihrem Land eine Zukunft haben. Unser Team möchte, dass sich die Lebenssituation für die Betroffenen verbessert.

Wie kann man das Hilfsprojekt unterstützen?

Mit Geld- und Sachspenden, wie zum Beispiel Krankenhausbetten und Prothesen. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Prothesen, die bei uns eingesetzt wurden, dürfen gesetzlich hier nicht mehr verwendet werden. Wir nehmen die mit Kusshand. Ich habe im letzten Jahr Prothesenteile im Wert von rund 150 000 Euro gesammelt. Über meine Mailadresse buechler1980@googlemail.com kann jeder gern mit mir in Kontakt treten.

Wann geht es wieder nach Ghana?

In den ersten zwei Novemberwochen. Wir geben Praxiskurse für Prothesentechnik und organisieren eine Bike-Show, bei der ich auch mitmache. Es geht um Mobilität, wir wollen Mut machen und zeigen, dass es immer weitergehen kann.

Sie lieben Extremsportarten. Welche Herausforderung steht 2020 an?

Im Juli geht es zur Megavalanche (zu deutsch: Mega-Lawine/ Anm. d. Red.) in Alpe d'Huez in Frankreich zum härtesten Mountainbike-Downhillrennen der Welt. Es geht extrem bergab. Ich will heil ankommen und mich gut schlagen.

