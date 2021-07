Wismar

Wieder übernimmt eine Schauspielerin der „Soko Wismar“ die Hauptrolle in der Telenovela „Rote Rosen“. Nachdem 2019/20 Claudia Schmutzler in der beliebten ARD-Nachmittagsserie für 200 Folgen zu sehen war, kommt nun Nicole Ernst. Sie ist seit 2020 beim ZDF auf Verbrecherjagd bei der „Soko Wismar“. Für die sichert sie als Kriminaltechnikerin Spuren an den Tatorten. Ab Mitte Oktober schlägt sie mit „Rote Rosen“ ein neues Schauspiel-Kapitel auf. In der Daily Novela wird sie für 180 Folgen zu sehen sein. Im Gespräch mit „bild.de“ gab sie an, ihre Rolle bei „Soko Wismar“ vorerst ruhen zu lassen.

Darum geht es in der Telenovela „Rote Rosen“ für Nicole Ernst

In „Rote Rosen“ mimt Nicole Ernst eine Frau, die nach sieben Jahre aus dem Koma erwacht, in das sie nach einer schweren Rauchvergiftung gefallen ist. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp) hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) steht bedingungslos zu ihr - auch wenn er Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf. Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück.

Nicole Ernst (weißer Schutzanzug) als Kriminaltechnikerin Stefanie Horn in der Serie Soko Wismar Quelle: ZDR

Nicole Ernst hat lange Schauspiel-Erfahrung

Nicole Ernst (48) widmete sich nach ihrer Schauspiel-Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München zunächst dem Theater, mit Engagements als Protagonistin im Ensemble des Theater Aachen, am Deutschen Nationaltheater Weimar, den Münchner Kammerspielen und dem HAU (Hebel am Ufer). Ein Workshop an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg erschloss ihr die Film- und Fernseh-Welt. Es folgten zahlreiche Rollen in Fernsehfilmen und erfolgreichen Formaten wie „Um Himmels Willen“, „In aller Freundschaft“, „Der Staatsanwalt“, „Nord Nord Mord“, „Tatort“, „Polizeiruf 110“ und der „Soko“-Reihe, in der sie jetzt zum festen Cast der „Soko Wismar“ gehört.

International reüssierte sie in der erfolgreichen skandinavischen Serie „The Team“. Das Publikum kennt sie auch aus Serien wie „Schmetterlinge im Bauch“ und „Hinter Gittern“. Zahlreiche Rollen in Kinofilmen runden ihre Erfahrung vor der Kamera ab, zuletzt an der Seite von Ulrich Noethen, Anna Maria Mühe, Ulrich Matthes, Corinna Harfouch und Gudrun Landgrebe in „Die Unsichtbare“. „Rote Rosen“ ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).

Claudia Schmutzler spielte zwölf Jahre lang bei Soko Wismar

Claudia Schmutzler hat zwölf Jahre bei der Soko Wismar mitgespielt. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Ihre Soko-Wismar-Vorgängerin bei Rote Rosen Claudia Schmutzler spielte die Kommissarin Katrin Börensen in der Krimireihe. Zwölf Jahre lang war sie in dem Format als Hauptdarstellerin zu sehen. 2017 stieg sie aus der Serie aus.

Von Kerstin Schröder