Wismar

Die Wismarer Tischtennisspieler von Post I empfingen zum Auftakt der Saisonfortführung in der Verbandsliga die Mannschaft vom TTC Schwerin I und kassierten eine 6:9-Niederlage. Dabei begann das Match im Sinne der Gastgeber. Nach den drei Eingangsdoppeln führten die Wismarer mit 2:1. Die Nummer 1 von Post, Richard Riebschläger, erhöhte mit seinem Sieg gegen Becker auf 3:1. Dennis Türk verlor sein Spiel, doch Christopher Naab stellte mit seinem Sieg den alten Abstand wieder her. Berges und Lossau punkteten nicht. So stand es 4:4. Durch eine ganz starke spielerische und taktische Leistung brachte der 14-jährige Anton Naab mit seinem Sieg gegen den gleichaltrigen Tommy Pohl das Post-Team wieder in Führung. Danach konnte aber nur D. Berges in einem spannenden Fünf-Satz-Match gegen Meyer noch einen Sieg für die Hansestädter verbuchen und die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. Bei noch vier ausstehenden Partien sollte Post I trotz der Niederlage nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen.

Das sieht bei Post II anders aus. Aber mit dem 9:9-Unentschieden beim TTC Schwerin II erkämpfte sich das Team in der Landesliga einen wichtigen Punkt. Für Post punkteten Berges (3,5), Lossau (2,5), Lange (2,0) und Zastrow (1,0). Das Spitzenspiel in der Bezirksklasse Groß Stieten I gegen Post IV entschieden die Gastgeber klar mit 10:4 für sich. Die fünf Fünf-Satz-Matches entschieden alle die Gastgeber für sich. Schäfer (2,5) und Lange (1,5) punkteten für Post. Für Groß Stieten holten Heinrich (2,5), Pawandenat (1,5) sowie Hornung und Oppermann (jeweils 3,0) die Punkte. J. W.

Von Jürgen Weigel