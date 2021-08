Niendorf

Lange stand das denkmalgeschützte Gutshaus in Niendorf, Gemeinde Bad Kleinen, leer. Mit großen Plänen hatte ein Investor aus Düsseldorf begonnen, das Gebäude zu sanieren. Dann kam ein Stillstand, der die vergangenen zwölf Jahre andauerte. Seit Februar gehört es Marcus Thannhäuser (54) und Christoph Rode-Thannhäuser (49). Die beiden Lübecker wollen das repräsentative Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert retten und in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Herrenhaus zufällig auf Ausflug nach Mecklenburg entdeckt

Sie haben Erfahrung in der Altbausanierung. „Elf Jahre lang haben wir unser Haus in der Lübecker Altstadt wiederhergerichtet. Gerade war es fast fertiggestellt“, erzählen die Ehepartner. Regelmäßig sind sie auch in Mecklenburg unterwegs, denn einer von ihnen hat hier familiäre Wurzeln. „Meine Oma ist in Boitin-Resdorf bei Schönberg geboren“, sagt Christoph Rode-Thannhäuser. Auf ihren Ausflügen haben sie zufällig das leerstehende Gutshaus in Niendorf entdeckt, beim Vorbeifahren auf der Bundesstraße 106, die von Wismar nach Schwerin durch den Ort führt. Auf einer abzweigenden Kopfsteinpflasterstraße kommt man zu einem Rondell, dahinter steht der schöne zweigeschossige Backsteinbau mit seiner reich verzierten Fassade. Der Mecklenburger Architekt Georg Daniel hat das Herrenhaus in den Jahren 1885 bis 1887 erbaut.

Zur Galerie So sanierungsbedürftig ist das Gutshaus Niendorf.

Gutshaus soll „Sechser im Lotto“ sein

Zwei Jahre lang reifte die Entscheidung der Eheleute, sich dieser aufwendigen Sanierung anzunehmen. „Unser befreundeter Architekt Sönke Borgwardt vom Gutshaus Ganzow hat uns zugeraten, denn das Haus sei ein Sechser im Lotto. Was er damit meint, haben wir erst später begriffen.“ Als sie es vor einem Jahr im September besichtigten, hatte es offene Zimmerdecken, der Putz war von den Wänden abgeschlagen, viele Räume waren mit Baumaterial, mit alten Holztüren und gesicherten Fußleisten zugestellt. „Es sah aus wie auf einer Baustelle, die von einem auf den anderen Tag verlassen wurde.“

Trotz Chaos auf der Baustelle in das Gutshaus verliebt

Der Vorbesitzer hatte aber schon das Dach 2009 saniert, den Dachstuhl erneuert und die Decken zum Dach gedämmt, berichten die neuen Eigentümer. Eine Schwammsanierung war erfolgt und die Zwischenwände, die nach dem Krieg eingezogen wurden, um möglichst viele Flüchtlingsfamilien unterzubringen, waren entfernt worden. Marcus und Christoph Tannhäuser erkannten das Potenzial des Gebäudes und den Charme, der von ihm ausgeht. „Nachdem wir viele andere Gutshäuser angesehen hatten, deren Zustand weitaus schlimmer war, haben wir uns in das Niendorfer Haus verliebt.“

Anfang Februar erhielten sie die Schlüssel und zogen wenig später in die ehemalige Kutscherremise, die der Vorbesitzer komplett saniert und vermietet hatte. „Seitdem sind wir am Aufräumen und Sortieren und wissen nun, was mit dem Sechser im Lotto gemeint war.“

Die große Eingangshalle des Herrenhauses mit hohen Türen und verzierten Holzpaneelen an den Wänden wollen die Eigentümer künftig für Veranstaltungen, kleine Konzerte und Lesungen nutzen. Quelle: Haike Werfel

Sonntags-Café im Gartensaal und auf der Veranda geplant

Beispielsweise wenn sie im Vestibül stehen, der großzügigen Eingangshalle mit ihren hohen Türen und Fenstern, die mit Ziehharmonika-Fensterläden geschlossen werden. Oder wenn sie im Erdgeschoss im rechten Gebäudetrakt die Tür zur Veranda öffnen und in den wunderschönen Park schauen, dann schwärmt Marcus Thannhäuser. „Dieser Blick ist wie ein Gemälde.“ Es soll der Gartensaal mit Zutritt zur überdachten Terrasse werden. In einem kleineren Nachbarraum möchte der Konditormeister seine Backstube einrichten und sonntags zum Garten-Café einladen.

Gut Niendorf Seit 1827 befand sich das Gut im Besitz der Familie von Brandenstein. Zwischen 1906 und 1941 wirtschaftete Joachim Freiherr von Brandenstein (1864-1941) auf Niendorf. Der studierte Jurist wurde 1924 für zwei Jahre Ministerpräsident in Mecklenburg-Schwerin innerhalb einer deutschnationalen Regierung. Während des Kapp-Putsches wurden auf dem Gut Niendorf kommunistische Landarbeiter ermordet, woran die Gedenktafel am Gutshaus erinnert. Nach 1945 wurde das Gutshaus zu Wohnzwecken genutzt. Im Erdgeschoss gab es eine Schule, einen Kindergarten und einen Getränkehandel. Über historische Fotos vom Gutshaus oder Inventar, das ungenutzt auf Dachböden lagert, freuen sich die neuen Eigentümer. Wer etwas zur Verfügung stellen kann oder Anfragen hat, kann sich an Christoph Rode-Thannhäuser unter Telefon 0160-90415745 oder per E-Mail an Gutshaus-Niendorf@gmx.de wenden.

Nach Aussagen der Denkmalpflege stammt das Wellblechdach auf der Veranda nicht aus der Neuzeit. „Diese gleichmäßigen Bögen finden sich auch am Schweriner Theater wieder, das Georg Daniel ebenfalls erbaut hat.“

Nicht nur das Gebäudeensemble steht unter Denkmalschutz, sondern auch der rund 1,5 Hektar große Park mit seinem alten Baumbestand, darunter Eichen und eine etwa 160 Jahre alte Magnolie.

Gutshaus-Retter von Niendorfern herzlich aufgenommen

„Wir wollen das Gutshaus Schritt für Schritt wiederherrichten – mit Mut, Mörtel und ohne Millionen, so wie es einige Gutshausretter im Land wagen“, sagen die beiden Männer. Dabei unterstützt sie Marcus’ Bruder und Freunde helfen mit. Auch Handwerkerfirmen wollen sie beauftragen. Die Neu-Niendorfer freuen sich, dass sie von den Einheimischen so herzlich aufgenommen wurden. „Viele kommen auf uns zu und erzählen von dem Haus, zum Beispiel dass es als Konsum und als Kindergarten genutzt wurde. Halb Bad Kleinen soll hier in den Kindergarten gegangen sein.“ Die Dorfbewohner würden sich freuen, dass das Gutshaus endlich saniert wird. Sie bedauern, dass so lange nichts passiert ist.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neu-Niendorfer wollen Gutshaus mit Leben erfüllen

Schon am 12. September zum Tag des offenen Denkmals können sie sich von den ersten Baufortschritten überzeugen. Außerdem planen Marcus und Christoph Thannhäuser kleine Baustellenkonzerte, Lesungen und Workshops, etwa zum Aufpeppen von alten Möbelstücken mit Kreidefarbe. Auch das Gartencafé soll ab Frühjahr öffnen. „Wir starten einfach, es muss noch nicht alles perfekt sein“, erklärt Marcus Thannhäuser. „Wir möchten ein offenes Haus haben, das wir mit Leben erfüllen, auch für die Dorfbewohner“, kündigt Christoph Rode-Thannhäuser an. Der Verwaltungsmitarbeiter in einer Hamburger Versicherung hat in Lübeck Stadtführungen jenseits bekannter Attraktionen angeboten, die sein Mann mit kulinarischen Köstlichkeiten gekrönt hat. In Niendorf könnten sie sich Gutshausführungen vorstellen mit anschließender Kaffeetafel.

Der Klinkerbau verfügt über 800 Quadratmeter Nutzfläche. Die Eheleute planen, im Obergeschoss ihre Wohnung einzurichten. Zudem sollen hier vier Ferienappartements entstehen, davon eine kleine Wohnung für Alleinreisende ohne den sonst üblichen Aufpreis. Für die Einrichtung wollen die Hausherren antike Möbel nutzen, während sie Küche und Bad modern ausstatten. Auch die Remise werden sie wieder vermieten – an gestresste Großstädter, die im weitläufigen Park zur Ruhe kommen können.

Von Haike Werfel