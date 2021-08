Wismar

„Kochen Sie wie immer die Suppe?“, fragt St. Nikolais Pastorin Antje Exner den Landtagsabgeordneten Tilo Gundlack als gelernten Koch. Der nickt und zückt gleich das Rezept, das er sich rausgesucht hat. „Wie immer! Dieses Mal wird es eine Apfel-Curry-Suppe geben. Das ist zwar etwas mehr Schnippelei, aber die Ehrenamtler vom Mittagstisch helfen ja zum Glück mit!“, dankt der engagierte SPD-Politiker.

Um die 200 Gäste

Die Suppe ist der erste Gang beim traditionellen Nikolaibankett. Am 3. September findet das zum 12. Mal in der Wismarer Kirche und unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Thomas Beyer statt. Thomas Agerholm von der gleichnamigen Stiftung und die HW Leasing GmbH sammeln mit dem festlichen Bankett jedes Jahr Geld für ein besonderes Projekt in der Kirche.

Im letzten Jahr musste das Bankett durch Corona ausfallen. „Trotzdem haben die Menschen gut 7000 Euro gespendet“, dankt Thomas Agerholm. Und nun? „Freuen wir uns, dass wir wieder so zusammen sein können!“ Wenn auch mit viel mehr Abstand als sonst. In beiden Kirchenschiffen werden Tische für jeweils acht Gäste stehen. Um die 200 Gäste können so beim Nikolaibankett teilnehmen. Und die werden eine festliche Atmosphäre mit Kerzenlicht und weißen Tischdecken, Wein und Musik erleben. Wismars Stadtarchivar Dr. Nils Jörn wird aus der Wismarer Geschichte erzählen – das verspricht einen hohen Unterhaltungswert.

Drei-Gänge-Menü

Serviert wird ein Drei-Gänge-Menü. Erst die Suppe von Tilo Gundlack. Die wird politisch: sie wird serviert von Frank Junge (SPD), Tom Brüggert (CDU), Simone Borchardt (CDU), Rene Domke (FDP) und Miro Zahra (Die Grünen) als Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundes- beziehungsweise Landtagswahl.

„Danach gibt es Rindergeschnetzeltes und zum Nachtisch wieder den Eiswagen. Auf den freue ich mich besonders“, erzählt Thomas Agerholm lachend. Das Bankett beginnt mit einem öffentlichen Konzert, zu dem auch Menschen kommen können, die keine Karten für das Bankett haben. „Wir können uns auf Sven Sörensen als Double von Frank Sinatra freuen“, sagt Thomas Agerholm weiter. Auch das wird ein Benefizkonzert, die Gäste können spenden – jeder, wie er kann und mag.

Benefiz für alle

Dieser Benefizgedanke – jede und jeder, wie er kann und mag – gilt auch fürs Bankett. Denn bis zum 24. August können Interessierte sich zum Bankett anmelden (funke@hw-leasing.de, 03841-71 12 72) – gegen eine Spende nach Wahl und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ziel wären 20 000 Euro, abzüglich der schon gespendeten Summe aus dem Vorjahr.

„Das Geld ist für eine dritte Glocke für St. Nikolai“, erklärt Pastorin Antje Exner. Die Kirche hat drei Glocken hängen, allerdings ist eine davon aus der Zeit des Barock und sollte aus konservatorischen Gründen nur noch sehr selten erklingen. „Aber nur zwei Glocken klingen schrecklich zusammen, ein Dreiklang ist viel schöner“, erklärt die Pastorin weiter. Deswegen wird für eine neue Glocke – 90 Zentimeter Durchmesser, 500 Kilogramm schwer – gesammelt.

Für eine neue Kirchenglocke

Antje Exner: „Das wird die kleinste Glocke von St. Nikolai werden, die mit dem höchsten Ton. Und das Schöne ist doch, dass alle Wismarer und alle, die für das Projekt gespendet haben, dann ihre Glocke hören können.“

Die 20 000 Euro sind nicht nur für die neue Glocke, sondern auch für ihre Aufhängung – bei 500 Kilo Gewicht ein Kraftakt! Im Idealfall, so hofft die Pastorin, reichen die Spenden mit weiteren Fördermitteln und Mitteln aus der Kirchgemeinde dazu, auch die Aufhängung der vorhandenen Glocken zu verbessern.

Einlass zum öffentlichen Sinatra-Konzert vor Beginn des Nikolaibanketts ist am 3. September um 17.30 Uhr, das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt dazu ist frei, es wird wieder um Spenden gebeten. Danach folgt das Bankett für die Gäste mit Einladung/Eintrittskarte.

Zweimal zwei Karten zu gewinnen Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG können exklusiv zweimal zwei Karten für das Benefizessen gewinnen. Wer am Freitag, 13. August, um 8 Uhr bei Melanie Funke von der HW Leasing anruft – Telefon 03841-71 11 272 – und weiß, das wievielte Nikolaibankett es in diesem Jahr ist, hat die Chance, eine Einladung für das Bankett zu bekommen. Gespendet werden kann vor Ort oder gerne auch vorher auf das Konto der Thomas Agerholm Stiftung, IBAN DE92 1405 1000 1006 0285 91, Verwendungszweck Kirchenglocke. Und natürlich kann auch unabhängig vom Bankett für die Glocke gespendet werden.

Von Nicole Hollatz