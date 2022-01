Wismar

Welches Kind kennt diese Sätze nicht von seiner Erzieherin? „Bitte nicht im Flur rennen!“ oder „Langsam!“ oder „Der Flur ist kein Spielplatz!“, hallt es in vielen Kindertagesstätten – wenn auch in den meisten Fällen berechtigt. Anders wird es in der neuen Kita in der Hansestadt Wismar werden. Nicht umsonst trägt sie den Namen „Hansehüppers“ – eine Symbiose aus maritim und sportlich. Denn genau das soll sie sein. Es ist Mecklenburg-Vorpommerns erste Sport- und Bewegungskita.

Sport und Bewegung haben zwar die meisten Kindertagesstätten auf ihrem Tagesplan, aber mit dem Neubau in der Straße Hinter dem Lembkenhof ist die Einrichtung auch baulich auf das Konzept abgestimmt: großzügige Flure, auf denen gerannt und getobt werden darf. So sind mehrfach Sprintstrecken auf den Fußboden geklebt, auf denen sich immer bis zu drei Kinder duellieren können. Wer kommt wohl als Erster ins 15 Meter entfernte Ziel? Wer Speedy Gonzales keine Konkurrenz machen möchte, ist vielleicht auf der Seilbahn richtig aufgehoben?! Auf einem Sitzsack, der an einem Schienensystem in der Decke befestigt ist, können die Mädchen und Jungen durch den Raum schwingen. Im Sportraum gibt es eine Kletterwand, Weichbodenmatten und Spielgeräte, wie Schwebetücher, Kletternetze, Multi-Balanciergurte und Sprossenwände, zum Austoben. Und wer es eher mal ruhig mag, kann sich im Snoezleraum erholen, dösen, schlummern und entspannen, im Kreativraum seine motorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen oder im Obergeschoss einfach aufs Meer schauen. Dafür wurden extra Ferngläser angeschafft.

DRK investiert 4,5 Millionen Euro

Eröffnet werden soll die neue Kita am 1. Februar. Die Betreuungszeiten sind montags bis freitags von 6.30 bis 17 Uhr. Träger ist das Deutsche Rote Kreuz, das insgesamt 4,5 Millionen Euro in den Erwerb des Grundstücks und den Neubau investiert hat. Der Landkreis unterstützt das Bauprojekt mit fast 572 000 Euro aus dem Bundesprogramm zum Ausbau der Kita-Betreuung. Kalkuliert waren für den zweigeschossigen Bau mit einer Gesamtfläche von 1276 Quadratmetern zunächst 4,16 Millionen Euro. „Die Bau- und Materialkosten sind stark gestiegen“, erklärt Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Pro Kita-Platz liegen sie heute bei 50 000 Euro, rechnet er vor. „Noch vor einigen Jahren lagen sie bei etwa 22 000 Euro pro Platz.“

Zur Galerie Das Deutsche Rote Kreuz baute in Wismar eine neue Einrichtung für Krippen- und Kindergartenkinder. Platz ist für 84 Mädchen und Jungen. Konzept und Neubau vereint sind einzigartig in MV. Eröffnung ist am 1. Februar.

Betreut werden können 60 Kindergarten- und 24 Krippenkinder. Noch gibt es freie Kapazitäten. Der Kindergarten zum Beispiel ist erst zu einem Drittel belegt. Die Zahl der Anfragen steigt aber zunehmend. Die Eingewöhnung der „Hansehüppers“ wollen die Erzieherinnen Loreen Siebeneich, Jana Müller und Lena Albrecht sowie ihr Kollege Falk David ganz behutsam gestalten. Dies ist gerade Corona-Zeiten eine Herausforderung für alle. Eltern dürfen dabei sein. Geimpfte müssen ein entsprechendes Zertifikat zeigen, Ungeimpfte müssen sich testen lassen.

Am 1. Februar werden die ersten drei Kinder erwartet. Dann kommen in Etappen mehr Kinder dazu. Auch das Personal wird im Frühjahr noch aufgestockt. Die Größe des Hauses ermöglicht es, die Eingewöhnung zu entzerren. „Wir wollen Eltern und Kindern die nötige Zeit geben“, erklärt Alexandra Lindner. Sie ist die Leiterin der Einrichtung und erst seit 2006 Nordwestmecklenburgerin. Aus Göttingen ist sie in den Norden gezogen. Dem DRK ist die 36-Jährige keine Unbekannte. Schon in der Kita „Am Holzhafen“ war sie tätig. Zudem war sie acht Jahre lang Leiterin eines Eltern-Kind-Zentrums am als sozialer Brennpunkt geltenden Großen Dreesch in Schwerin.

Einrichtung ist schuhfrei

Dem Konzept in ihrer neuen Einrichtung steht sie positiv gegenüber. Zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass gerade mit der Corona-Pandemie vor allem Kinder mehr Bewegung brauchen. Das DRK holte Experten mit ins Boot und ging Kooperationen mit dem Kreissportbund, dem FC Anker Wismar, der TSG Wismar und dem PSV Wismar ein. Auch hinsichtlich der Ernährung geht die Kita besondere Wege. „Unserer Caterer ist ,Suppengrün’ aus Wismar“, verrät Alexandra Lindner. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er alte und neue Rezepte zum kulinarischen Erlebnis macht – selbst gekocht und weitgehend ohne Zusatzstoffe. „Das passt zum Konzept der Kita. Wir verfolgen einen gesunden Lebensstil und wollen vermitteln, dass es nicht jeden Tag Fleisch geben muss und es nicht das ganze Jahr über Erdbeeren oder Heidelbeeren gibt. Die Kinder sollen mit dem Jahreskreis gehen“, umschreibt es die Leiterin. Die Krippenkinder essen in ihren Gruppenräumen, für die Kindergartenkinder ist eine Mensa eingerichtet.

Noch eine Besonderheit: Die Einrichtung ist komplett schuhfrei. Das gilt für Kinder und Eltern gleichermaßen, da alle Flure auch Spiel- und Bewegungsflächen sind, die nicht mit Sand oder Ähnlichem verschmutzt werden sollen. Das moderne und bewegungsorientierte Haus ist geprägt durch einen zentralen und offenen Eingangsbereich mit Foyercharakter. Dort werden die Schuhe abgestellt. Die Kinder können die Kita den ganzen Tag auf Socken erkunden.

Außenbereich großzügig gestaltet

Nicht nur das Haus selbst, sondern auch der Außenbereich ist mit insgesamt 3400 Quadratmetern großzügig gestaltet. Auf dem Spielplatz warten auf die Kinder eine Rutsche, eine Kletterlandschaft am Hang, ein Sandkastenbereich, eine Balancierstrecke, eine Nestschaukel und eine asphaltierte „Rennstrecke“, auf der die Mädchen und Jungen die Räder der Bobbycars oder Roller glühen lassen können. „Passend zur Ostsee haben wir bei der Playmobilstiftung einen Antrag auf ein Aktivschiff gestellt“, verrät Kathrin Konietzke. Das Piratenschiff wird voraussichtlich im Mai stehen.

Von der Stadt pachtete das DRK eine an die Kita angrenzende Freifläche. Auf den etwa 1500 Quadratmetern können die Kinder unter anderem mit Obstbäumen Natur pur erleben. Dort sind auch noch letzte Reste von der Kita zu sehen, die weit vor der Wende auf dem Fleckchen Erde gebaut wurde, aber längst abgerissen ist. Unter anderem sind noch Reifen im Boden eingelassen, die als Schutz für Wippen dienten. Damals wie heute werden Kinder vermutlich viele Erinnerungen für ihr Leben sammeln und viel Spaß haben – nur dass sie heute sogar in den Fluren rennen dürfen.

Anmeldungen sind über die Internetseite des DRK möglich.

Von Jana Franke