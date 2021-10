2016 hat Vitaly Yusufov die drei Werften in Stralsund, Warnemünde und Wismar an den asiatischen Genting-Konzern verkauft. Jetzt will sein Unternehmen Nordic Yards mindestens zwei von ihnen zurückzukaufen. Im Interview erklärt Geschäftsführerin Olga Scholtz, was anders ist als 2016, wie konkret die Pläne sind und welche Folgen ein Engagement haben könnte.