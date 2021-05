Wismar

46 neue Corona-Infizierte meldet der Landkreis Nordwestmecklenburg am Dienstag. Darunter ist auch ein Fall aus der Kreisverwaltung in Wismar. Die betroffene Person befand sich bereits als Kontaktpersonen aufgrund eines in der vergangenen Woche gemeldeten Falles in Quarantäne. Weitere vorsorglich durchgeführte Abstrichtests im Kollegenkreis waren negativ.

Unter den 46 Fällen ist einer aus dem DRK-Alten- und Pflegeheim in Grevesmühlen, auch zwei Personen am Sana Hanse-Klinikum in Wismar wurden positiv getestet. Zwei Drittel der neuen Fälle waren bereits als Kontaktperson in Quarantäne, wobei vor allem Infektionsweitergaben in der Familie die größte Rolle spielen.

Sieben Kinder bis 17. Mai in Quarantäne

Eine Allgemeinverfügung musste der Landkreis für die Notbetreuungslerngruppe 5 AB der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Rietberg“ in Neuburg erlassen. Sie gilt für sieben dort betreute Kinder, die am 3. Mai in der Schule waren. Die Schüler müssen nun bis zum 17. Mai in häusliche Quarantäne.

Drei Landkreis mit Inzidenz unter 100

Aus 166 Fällen in den letzten sieben Tagen errechnete das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 105,5 am Dienstag. Darunter liegen Rostock mit 87, der Landkreis Rostock mit 68,6 und Vorpommern-Rügen mit 66,8.

Oberhalb von NWM liegen die Mecklenburgische Seenplatte mit 120,5, Vorpommern-Greifswald mit 123,1, Schwerin mit 133,8 und Ludwigslust-Parchim mit 153. Der landesweite Wert beträgt 105,7.

Von OZ