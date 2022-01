Nordwestmecklenburg: 100. Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Wismar

Am Montag sind aus Nordwestmecklenburg 181 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Außerdem gab es einen Todesfall, den 100. in der Pandemiestatistik des Landkreises. Insgesamt sind seit Freitag 499 neue Covid19-Fälle im Landkreis registriert worden. Die Infektionsinzidenz ist über das Wochenende auf einen neuen Höchststand am Sonntag von 1592,7 gestiegen und am Montag leicht auf 1577,5 gesunken. Die Hospitalisierungsinzidenz für Nordwestmecklenburg ist über das Wochenende auf aktuell 2,5 gesunken. Die Belastung der Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten im zugehörigen Krankenhauscluster beträgt 9,3 Prozent.

In Stufenkarte des Landes lag Nordwestmecklenburg das Wochenende über in Stufe orange und kam am Montag den ersten Tag wieder in Stufe gelb. In Mecklenburg-Vorpommern gelten derzeit die Regeln der Stufe Orange, im Landkreis ebenfalls.

Von OZ