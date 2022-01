Wismar

Bei den Corona-Neuinfektionen bleibt Nordwestmecklenburg den dritten Tag in Folge dreistellig: Nach 215 Fällen am Dienstag und 163 am Mittwoch sind am Donnerstag 108 Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem gibt es einen Todesfall.

Die Infektionsinzidenz steigt damit um weitere 27,8 auf 381,7 – nur knapp unter dem bisherigen Spitzenwert von 386,1 vom 17. Dezember 2021. Die Auslastung der Covid-Intensivbetten im Klinikcluster Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Schwerin bleibt bei 41 Prozent. Die Hospitalisierungsinzidenz im Landkreis hingegen sinkt heute auf 2,5. Durch diesen niedrigen Basiswert für die Ampel rutscht Nordwestmecklenburg heute eine Warnstufe nach unten auf Stufe Gelb.

Landesweit sind die Regeln der Warnstufe Orange in Kraft, in für sich höher eingestuften Regionen gelten natürlich entsprechend schärfere Maßnahmen. Das Land MV wurde wieder in Stufe Rot der Stufenkarte eingestuft. Bleibt das drei Tage in Folge so, drohen weitere Einschränkungen.

Insgesamt gab es in Mecklenburg Vorpommern heute acht gemeldete Todesfälle und 1191 Neuinfektionen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 9,2, die Auslastung der Covid-Intensivbetten bleibt bei 91 Prozent. Die Infektionsinzidenz steigt um 15,9 auf 367,3.

Von OZ