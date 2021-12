Nordwestmecklenburg: 128 Corona-Neuinfektionen am Dienstag

Wismar

In Nordwestmecklenburg wurden am Dienstag 128 Neuinfektionen erfasst. Die Infektionsinzidenz beträgt damit 205,7. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,4 und die Auslastung der Covid-Intensivbetten im Klinik-Cluster Westmecklenburg sinkt auf 34 Prozent.

Der Landkreis NWM wurde am Dienstag vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in der Corona-Warnstufe Orange eingestuft. (Die Meldung am Montag, NWM sei in der Stufe Gelb, geht auf einen Darstellungsfehler in der risikogewichteten Stufenkarte zurück. Tatsächlich war die Einstufung am Montag ebenfalls Orange).

Landesweit gilt Warnstufe Rot plus

Insgesamt gab es am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern 1055 gemeldete Neuinfektionen und vier Todesfälle. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,6, die Auslastung der Covid-Intensivplätze 90 Prozent und die Infektionsinzidenz 273,5. Damit befindet sich unser Bundesland seit Dienstag in Stufe Rot plus.

Wie das Land MV am Abend noch meldete, sind seit Dienstag die Schutzmaßnahmen der Stufe „Rot plus“ der Corona-Ampel in Kraft, weil sich das Land am Sonntag den siebten Tag in Folge auf der Stufe Rot befand und die Belastung des Gesundheitssystems anhaltend hoch ist. Da bereits ein Großteil der entsprechenden Maßnahmen durch die letzte Verordnungsänderung auf den 27. Dezember vorgezogen worden war, betrifft der neue Status aber nur drei Bereiche: Nun sind auch Busreisen, Glücksspiel und Prostitution untersagt.

Zeitgleich sank am Dienstag die Einstufung von MV in der Stufenkarte der Corona-Ampel auf Orange.

Von OZ