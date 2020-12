Wismar

15 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Mittwoch. Die Zahl der Menschen, die sich mit einer Covid-19-Infektion oder als Kontaktperson in häuslicher Quarantäne befinden, ist erstmals seit Oktober wieder dreistellig. Sie sinkt auf 960.

Rund die Hälfte der Neuinfektionen war bereits Kontaktperson, der überwiegende Teil davon ist durch Kontakt im familiären Umfeld positiv geworden. Des Weiteren ist ein Reiserückkehrer aus Osteuropa unter den positiv getesteten Personen.

So verteilen sich die Infektionen aktuell (Die Zahl in Klammern entspricht der Gesamtfallzahl seit Pandemiebeginn): In Wismar gibt es 19 Fälle (291), in der Stadt Grevesmühlen 22 (179), im Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen fünf (77), im Amtsbereich Neukloster-Warin sieben (91), im Amtsbereich Neuburg gibt es einen Fall (28), auf der Insel Poel ebenfalls einen (7), im Amt Klützer Winkel 13 (99), im Amt Grevesmühlen-Land zwölf (85), im Amt Schönberger Land 18 (112).

Die Zahl der Fälle in den letzten sieben Tagen in NWM ist erneut minimal gesunken auf 114. Das ergibt aktuell eine Inzidenz von 72,5.

Von hw