Covid-19 - 16 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg am Mittwoch – Corona-Fall in Kita Proseken

Die Zahl der Fälle der zuerst in Großbritannien festgestellten Virusmutation B.1.1.7. hat sich in Nordwestmecklenburg auf 58 erhöht. Auch am Mittwoch hat es wieder neue Infektionen gegeben – eine hat große Auswirkungen auf eine Kita.