Wismar

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 36 neue Fälle von Covid-19. Damit hat Nordwestmecklenburg 163 aktive Infektionen, insgesamt 756 Menschen sind in Quarantäne. Rund die Hälfte der Neuinfizierten war als Kontaktperson bereits in Quarantäne.

Im familiären Umfeld der Fälle in den derzeit betroffenen Kindertagesstätten hat sich ein weiter verzweigtes Infektionsgeschehen mit zahlreichen Kontaktpersonen und auch Sekundärinfektionen gebildet.

Ferner wurde in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen eine beschäftigte Person positiv getestet. Weitere Infektionen gibt es in medizinischen Einrichtungen außerhalb des Landkreises, in einem Pflegedienst, in den Kitas Proseken und Klütz sowie bei einer Frisörin. Einen weiteren Fall gibt es im Wismarer Holzcluster.

Der Anteil der britischen Virusvariante B.1.1.7. am Infektionsgeschehen in NWM beträgt in den letzten zehn Tagen rund 50 Prozent. Insgesamt wurde die Mutation bis jetzt 199 Mal nachgewiesen.

Allgemeinverfügungen für Kitas

Für die Kita „De Lütten Plapplersnuten“ in Proseken zwar eine Allgemeinverfügung am Montag ausgelaufen. Eine neue betrifft diesmal Kinder der Gruppen „Strandpiraten", „Klaukschieter" und „Kleine Strolche", die am 24., 25. oder 26. Februar in der Kita waren. Sie müssen bis zum 12. März in Quarantäne, weil am Dienstag eine beschäftigte Person positiv getestet wurde.

Nachdem die Gruppen 1 und 2 der Kita „Schloßspatzen“ in Klütz bereits am Sonnabend von einer Quarantäne-Verfügung bis zum 11. März betroffen waren, musste am Dienstag nach einem weiteren positiven Test bei einer dort beschäftigten Person eine zweite Allgemeinverfügung für die Gruppen 5, 6 und 7 erlassen werden. Sie betrifft alle Kinder und Erzieher der Gruppen, die am 25. oder 26. Februar in der Einrichtung waren und gilt zunächst bis zum 12. März.

Von OZ