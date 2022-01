Wismar

Am Donnerstag wurden in Nordwestmecklenburg 196 Corona-Neuinfektionen erfasst. Zudem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt leicht auf 2,5 und die ITS-Auslastung liegt bei 12,4 Prozent. Die Infektionsinzidenz in NWM steigt erstmals über die Marke von 500 auf 549,5. Der Landkreis ist in der risikogewichteten Stufenkarte des Landes weiterhin mit Gelb eingestuft.

NWM und MV sind gelb eingestuft

Dennoch kommen die landesweit geltenden Schutzmaßnahmen der Ampelstufe Rot zum Tragen. Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag in der Stufenkarte aufgrund einer weiter gesunkenen Hospitalisierungsinzidenz gelb eingestuft und damit den fünften Tag in Folge unterhalb der geltenden Regeleinstufung Rot.

Ludwigslust-Parchim steht ebenfalls auf Gelb, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald auf Orange. Die meisten neuen Fälle meldete die Stadt Rostock mit 257 Neuinfektionen, die höchste Infektionsinzidenz ist die in Nordwestmecklenburg gemeldete. Als zweiter Landkreis steht die Mecklenburgische Seenplatte knapp über der Marke von 500 bei 500,7.

Insgesamt meldete das Lagus für Mecklenburg-Vorpommern 1291 Neuinfektionen und sieben Todesfälle. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,6, die Auslastung der Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten 14,6 Prozent und die Infektionsinzidenz 426,2.

Stiko passt Impfempfehlung an

In einer Pressemitteilung hat die ständige Impfkommission angekündigt, ihre Empfehlung für Auffrischungsimpfungen (auch „Boosterimpfungen“ genannt) drei Monate nach der vorangegangenen Impfung auf die Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren auszudehnen. Der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg wird sich an diese neue Vorgabe halten und Boosterimpfungen nicht mehr erst ab 18 Jahren, sondern bereits ab 12 Jahren verabreichen.

Verzögerungen bei Kontaktaufnahme zu Infizierten

Aufgrund der anhaltend hohen Fallzahl macht das Gesundheitsamt des Landkreises darauf aufmerksam, dass es derzeit nicht alle positiv getesteten Personen zeitnah kontaktieren kann, da dies mit erheblichem personellen Aufwand verbunden ist. Die am Mittwoch neu gefasste Allgemeinverfügung zum Kontaktpersonenmanagement findet sich unter anderem auf der Corona-Info-Seite des Landkreises. In ihr sind die Vorgaben für Covid-19-positive Personen aufgeführt, wie zum Beispiel die Pflicht zur Einhaltung der häuslichen Quarantäne. Diese gilt nicht erst nach dem Kontakt zum Gesundheitsamt, sondern unmittelbar nach dem Erhalt eines positiven Testergebnisses.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Begleitend findet sich auf der Internetseite des Landkreises auch weiteres Informationsmaterial für Infizierte und Kontaktpersonen: https://www.nordwestmecklenburg.de/de/corona.html unter dem Reiter „Kontaktpersonen-Nachverfolgung“

Von OZ