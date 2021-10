Nordwestmecklenburg: 21 Neuinfektionen am Donnerstag

Wismar

Am Donnerstag wurden 21 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg verzeichnet. Während die Hospitalisierungsinzidenz im Landkreis auf null sinkt, steigt die Infektionsinzidenz um 8,2 auf 77,2. Die Covid-19-Intensivbetten im Landkreis sind zu 2,1 Prozent ausgelastet. Nach der Corona-Ampel des Landes steht NWM in der risikogewichteten Stufenkarte weiter auf Stufe gelb.

Aus MV wurden am Donnerstag 195 Neuinfektionen und vier Todesfälle gemeldet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,3, die Infektionsinzidenz 69,2 und die ITS-Auslastung 3,7 Prozent.

Auch am heutigen Freitag wird wieder eine Sonderimpfaktion angeboten. Sie findet von 14 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz am MEZ Gägelow statt. Es stehen die Impfstoffe BionTech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Ein Termin ist nicht nötig.

Von OZ