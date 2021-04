Wismar

Der Freitag bringt Nordwestmecklenburg 45 gemeldete Corona-Neuinfektionen. Aktuell sind damit 360 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne, insgesamt sind es 1488.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt heute 109,3 mit 172 Fällen in den vergangenen sieben Tagen, der niedrigste dreistellige Wert im Land. Darunter liegen der Landkreis Rostock mit 82, die Stadt Rostock mit 91,8 und Vorpommern-Rügen mit 94,3.

Fälle in Betrieb und Klinik

Ein Betrieb in Wismar beschäftigt das Gesundheitsamt seit einigen Tagen. Am Freitag sind neun weitere Fälle hinzugekommen, so dass nun insgesamt 22 Mitarbeiter betroffen sind. Hinzu kommen Infektionen im weiteren Umfeld.

In den weiteren Fällen finden sich erneut viele familiäre Zusammenhänge, aber auch fünf Personen in Sana-Klinikum Wismar, darunter zwei Patienten.

Eine Allgemeinverfügung

Eine Quarantäne-Anordnung bis zum 12. Mai gibt es für elf Kinder und vier Erziehungspersonen der roten und der gelben Krippengruppe der Kindertagesstätte Regenbogen in Warin. Sie gilt für alle, die am 26., 27. oder 28. April in der Einrichtung waren. Auslöser war ein positiver PCR-Test bei einem der Kinder.

Von OZ