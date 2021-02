Wismar

25 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Damit sind derzeit 86 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne. Die Gesamtzahl der Quarantänefälle erhöhte sich durch zahlreiche neue Kontaktpersonen auf 778.

Leider sind in den vergangenen Tagen drei weitere Menschen gestorben. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in Nordwestmecklenburg erhöht sich damit auf 39, in MV sind es 597. Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis steigt auf 43,9.

Zwei Allgemeinverfügungen am Dienstag

Das Gesundheitsamt hat die verfügte Quarantäne im Seniorenpflegeheim „Haus Sonnengarten“ in Boltenhagen aktualisiert und erweitert. Sie betrifft nun auch den Wohnbereich 2. Acht weitere Bewohner wurden positiv getestet, damit erhöht sich die Gesamtzahl auf zehn. Deshalb wird die Quarantäne auch bis zum 22. Februar verlängert.

Die zweite Allgemeinverfügung am Dienstag betrifft die Kita „Puschel“ in Renzow bei Lützow. Nach einem positiven Test bei einer Beschäftigten müssen 25 Kita- und fünf Hortkinder sowie zehn Mitarbeitende vorerst bis zum 18.2. in Quarantäne.

Von OZ