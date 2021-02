Wismar

Nach nur vier neuen Fällen am Montag meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Dienstag wieder 27 Neuinfektionen mit Covid-19. Damit sind 109 von 542 Menschen als infiziert in Quarantäne, der Rest als Kontaktperson der Kategorie 1.

Beim holzverarbeitenden Betrieb in Wismar ist eine weitere Person betroffen, sodass sich dort die Zahl auf sieben Infizierte erhöht. Die Infektion ist nach Rückverfolgung der Kontaktketten aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht im Betrieb, sondern im privaten Umfeld erfolgt.

Vier Neuinfizierte im Klützer Winkel

Aus dem Klützer Winkel kamen vier neue Fälle dazu, die zu dem Infektionsgeschehen im Pflegebereich dort direkt oder mittelbar in Kontakt stehen, sowie mindestens drei weitere aus einem familiären Umfeld, die ein separates Geschehen bilden.

Die Anzahl der festgestellten Infektionen mit der britischen Virusmutation B.1.1.7. ist am Dienstag um sieben auf insgesamt 46 identifizierte Fälle gestiegen.

7-Tage-Inzidenz steigt wieder

Die 7-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt jetzt 60,4, in Ludwigslust-Parchim 62,3. Niedrigere Werte haben die Mecklenburgische Seenplatte (52,7), die Landkreise Rostock (33,4), Vorpommern-Rügen (23,1) und die Stadt Rostock (20,1). Über diesem Niveau liegen Schwerin mit 85,7 und weiterhin Vorpommern-Greifswald mit 176,6, wo es mit 64 Fällen erneut auch den höchsten Tageszuwachs an Neuinfektionen gab.

Der Landesdurchschnitt bleibt fast stabil bei 63,9.

Von OZ