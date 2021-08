Nordwestmecklenburg: 39 Neuinfektionen in einer Woche

Wismar

Am Sonnabend sind aus Nordwestmecklenburg acht Corona-Neuinfektionen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet worden, am Sonntag und Montag keine. Damit liegt die Inzidenz im Kreis bei 23,5. Fünf der acht Fälle stammen aus einem gemeinsam familiären Zusammenhang.

In der zurückliegenden Woche hat es in Nordwestmecklenburg 39 Neuinfektionen gegeben, die meisten – 22 – in der Hansestadt Wismar. Weitere Fälle gab es in Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen (5), Grevesmühlen-Land (6), Lützow-Lübstorf (3), Neukloster-Warin, Gadebusch und Schönberger Land (jeweils eine Neuinfektion).

Geimpft wurden im Kreis bislang 92 727 Personen, 45 269 zweimal.

Von OZ