Nordwestmecklenburg: 40 Neuinfektionen und ein Todesfall am Mittwoch

Wismar

In Nordwestmecklenburg gibt es am Mittwoch 40 neue Covid-19-Fälle. Insgesamt sind 842 Menschen in Quarantäne, 186 davon als infiziert. Leider ist auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen, eine Person aus dem Pflegebereich im Klützer Winkel. Der Inzidenzwert steigt gehörig an auf 89.

Im Infektionsgeschehen hat sich aus einer größeren familiären Häufung eine weitere in einer anderen Familie gebildet, durch Kontakt zweier Personen, die als Bindeglied fungierten. Im weiteren Umfeld laufen noch Kontaktermittlungen.

Die Anzahl der Fälle mit der britischen Virusvariante B.1.1.7. hat sich um weitere 13 auf 212 erhöht.

Drei Allgemeinverfügungen erlassen

Inzwischen die dritte Allgemeinverfügung hat der Landkreis für die Kindertagesstätte „De Lütten Plappersnuten“ in Proseken erlassen. Nach einem positiven Test bei einem Kind, das eine Kontaktperson aus einem anderen Infektionsgeschehen war, müssen nun bis zum 16. März alle „Buddelzwerge“ in Quarantäne, die am 2. März in der Kita waren. Diese Gruppe war gerade erst aus einer Quarantäne zurückgekehrt.

Ferner wurden 70 Kinder und 15 Beschäftigte aus Haus 2 der Kita „Haus am Lustgarten“ in Grevesmühlen, die am 26. Februar, 1. oder 2. März in der Einrichtung waren, bis zum 16. März in Quarantäne geschickt. Grund ist ein positiver Test bei zwei Beschäftigten und einem Kind.

Eine weitere Allgemeinverfügung ergeht an die Regionale Schule mit Grundschule in Lützow: Eine Lehrkraft und 15 Kinder der Klasse 2b müssen bis zum 15. März in Quarantäne.

Impf-Update zu Biontech für über 80-Jährige

Am Montag hatte der Landkreis mehr als 200 freie Impftermine mit dem Biontech-Impfstoff gemeldet. Zahlreiche Termine konnten kurzfristig über die Landeshotline an Impfberechtigte mit Impfbenachrichtigung vergeben werden. Weitere wurden auf den Donnerstag umgelenkt. Zudem unternahm das Impfteam eigene Anstrengungen, weitere Personen aus der Prioritätskategorie 1 in die Terminvergabe zu bringen – in Einzelfällen auch solche, die sich in Eigeninitiative direkt an den Landkreis oder das Impfzentrum gewandt hatten. Das Lebensalter von über 80 Jahren war der ausschlaggebende, weil vor Ort am leichtesten zu überprüfende Nachweis der Zugehörigkeit zur Impfpriorität.

Diese „Umgehung“ des offiziellen Weges soll laut Kreissprecher keinesfalls die Regel werden. Er bittet darum, in der kommenden Woche nicht unangemeldet vor den Impfzentren zu erscheinen in der Hoffnung, einen Impftermin zu ergattern. Das Gesundheitsministerium habe zugesichert, dass das Tempo, mit dem die Impfbenachrichtigungen verschickt werden, ab Montag stark zunehmen werde. Somit sollten alle über 80-Jährigen im Landkreis in den nächsten Wochen eine Impfbenachrichtigung erhalten.

Von OZ