Wismar

In seinem letzten Covid-Bericht für dieses Jahr meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am 30. Dezember 66 Neuinfektionen mit Covid-19. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt nun bei 3,2, die Covid-Intensivbetten im Klinik-Cluster Schwerin, Ludwigslust-Parchim und NWM sind zu 38 Prozent ausgelastet. Die Infektionsinzidenz für den Landkreis beträgt 215,9.

In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes wird Nordwestmecklenburg am Donnerstag wieder in Stufe Orange eingestuft. Landesweit gelten aber weiterhin die Regelungen der Schutzstufe Rot plus, in die MV bis zum 27. Dezember eingruppiert war. Das Bundeslandes ist erneut in der Risikostufe Orange eingestuft.

Außer NWM stehen auch Schwerin und Ludwigslust-Parchim auf Orange, die andere Landesteile weiter auf Rot. Die meisten neuen Fälle melden am Donnerstag die Mecklenburgische Seenplatte mit 197 und Vorpommern-Greifswald mit 196. Letztgenannter Landkreis hat mit 330,8 auch die höchste Infektionsinzidenz.

Landesweit beträgt die Infektionsinzidenz 254,0 mit 855 Neuinfektionen und zwei gemeldeten Todesfällen. Die ITS-Auslastung beträgt 93 Prozent, die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 8,6.

Von OZ