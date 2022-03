Nordwestmecklenburg: 980 neue Corona-Fälle am Dienstag

Wismar

Am Dienstag meldet Nordwestmecklenburg 980 Neuinfektionen. Damit ist der Landkreis eine von vier Regionen in Mecklenburg-Vorpommern ohne vierstellige Fallzahl. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 6,3. Die Infektionsinzidenz sinkt leicht auf 2439,6 wie auch die Belastung der Intensivkapazitäten im Klinikcluster. Sie beträgt jetzt 11,5 Prozent. Nordwestmecklenburg ist den zweiten Tag in Folge wieder auf der Corona-Warnampel orange eingestuft.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten hingegen die Regelungen der Corona-Warnstufe Rot und damit auch in Nordwestmecklenburg. Das Land bleibt weiter auf der Stufe Rot, es sind aber wieder mehr Regionen orange eingestuft – neben NWM auch Rostock, die Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim.

Letztgenannter Landkreis meldet am Dienstag aber die meisten Neuinfektionen mit 1645 sowie zwei Todesfälle. Die höchste regionale Infektionsinzidenz hat der Landkreis Rostock mit 2803,7.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im gesamten Bundesland wurden am Dienstag 8343 Neuinfektionen und vier Todesfälle gemeldet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 11,9 und die Infektionsinzidenz bei glatt 2300. Die Belastung der Intensivkapazitäten in MV durch Covid-19-Fälle beträgt 14,5 Prozent, bei einer Gesamtauslastung von 84,6 Prozent.

Von OZ