Nordwestmecklenburgs abgewählte Landrätin Kerstin Weiss (SPD) geht nun doch in den Ruhestand. Das geht aus internen Informationen aus der Verwaltung hervor. Die Hintergründe zu dem Fall, was sie in etwa an Bezügen erhalten könnte und warum sie von einer Gesetzesänderung im Jahr 2009 profitiert.