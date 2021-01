Wismar

Blaulicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt: Nein, die Retter müssen nicht zum Einsatz. Sie wollen einfach zeigen, dass sie da sind – auch mitten in der Corona-Pandemie. Mit der Aktion „Bluefirestation Challenge“ wollen sie darauf aufmerksam machen.

Denn: Sämtliche Dienst- und Freizeitaktivitäten sind vollkommen eingestellt, auch Übungen finden nicht statt. Dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute trotzdem da und die Einsatzbereitschaft trotzdem gesichert ist, sollen die Videos zeigen, die zurzeit in den sozialen Medien geteilt werden.

Das Prinzip ist simpel: Eine Feuerwehr postet ein Video oder Foto auf ihren Kanälen in den sozialen Medien und „nominiert“ dann eine oder mehrere weitere, meist befreundete, Feuerwehren. Die tun es ihren Vorgängern gleich und so sollen sich immer mehr Wehren im Internet mit Blaulicht präsentieren.

Warin nominiert Wismar , Wismar nominiert Blowatz

Die Feuerwehr Blowatz wurden zum Beispiel von der Feuerwehr Wismar Altstadt nominiert, die wiederum wurde von der Feuerwehr Warin nominiert. Die Wariner haben gleich mehrere Wehren im Landkreis mit auf die Liste gesetzt. „Gerade in dieser schwierigen Zeit lassen wir uns es nicht nehmen, uns an dieser Aktion zu beteiligen“, berichten die Feuerwehrleute aus Blowatz.

„Zurzeit zeigen viele Feuerwehren ihre blau beleuchteten Gerätehäuser oder wie wir ihre Fahrzeuge mit eingeschalteten Blaulichtern in den Garagen. Hierdurch soll ein Zeichen gesetzt werden, dass die Feuerwehren trotz – oder auch gerade in – der Corona-Pandemie 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für die Bevölkerung da sind – wenn auch nicht immer sichtbar und nicht nur, wenn es brennt“, erklären die Blowatzer auf ihrer Internetseite.

🚒Bluefirestation Challenge🚒 Vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt für die Nominierung! Wir haben... Posted by Freiwillige Feuerwehr Blowatz on Tuesday, January 19, 2021

Hintergrund: Schon seit mehreren Monaten können die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren wegen des Lockdowns nicht mehr trainieren oder sich zu Aus- und Weiterbildungen treffen. Darunter leide auch das Gemeinschaftsgefühl. Das hatte bereits im vergangen Jahr die Wehrführerin der Feuerwehr in Losten, Patricia Bunke, die auch Notfallmedizinerin ist, der OZ berichtet.

Nach OZ-Recherchen sind in Nordwestmecklenburg noch einige andere Feuerwehren für die Challenge, also die Herausforderung, nominiert. Mit dabei sind unter anderem die Wehren in Wismar Friedenshof, Neukloster, Gägelow, Losten und Bad Kleinen. Auch Boltenhagen hat bereits ein Blaulicht-Video online gestellt.

Von Michaela Krohn