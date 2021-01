Wismar

Die Zahl der Arbeitsuchenden in Nordwestmecklenburg hat sich im Dezember leicht erhöht. Sie stieg von 9045 auf 9242 Personen. Davon sind bei der Arbeitsagentur 5465 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet, 870 mehr als noch im November. 515 von ihnen haben ihren Job verloren.

640 Menschen hingegen beendeten ihre Arbeitslosigkeit. 259 von ihnen haben im Dezember einen Job gefunden. Die Arbeitslosenquote im Landkreis beträgt jetzt 6,6 Prozent. Sie hat sich um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zu den beiden Vormonaten erhöht. Im Dezember 2019 betrug sie noch 5,8 Prozent.

Guntram Sydow, Leiter der Arbeitsagentur Schwerin. Quelle: Nicole Hollatz

Für Guntram Sydow, Chef der Schweriner Arbeitsagentur, erscheinen die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu den Vorjahren saisontypisch. Mit Blick auf die kürzlichen Geschehnisse betont er: „Der zweite harte Lockdown wird bisher eher in den Anzeigen zur Kurzarbeit sichtbar, die ähnlich stark gestiegen sind wie im Vormonat.“ Sydow ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass jede Anzeige auf Kurzarbeit bedeutet, „dass Arbeitsplätze erhalten und Arbeitslosigkeit verhindert werden. Sie sind daher ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen ihre Fachkräfte halten wollen – und halten.“

Das Jobcenter NWM hat im Dezember 5332 erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) registriert. Das sind 71 weniger (-1,3 Prozent) als vor einem Jahr. Von diesem Personenkreis waren 2937 Menschen arbeitslos gemeldet, 32 mehr als im November und 59 mehr als vor einem Jahr.

202 neue Jobs während Lockdown aufgenommen

Selbst in Zeiten des harten Lockdowns habe der gemeinsame Arbeitgeber-Service Westmecklenburg laut Sydow neue Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt aufgenommen – insgesamt 885, davon 202 im Nordwestkreis. Damit gebe es aktuell 4339 Jobs (1394 in NWM). „Wir haben also ein solides Angebot an offenen Arbeitsstellen, das uns in Verbindung mit Entwicklungen, wie zum Beispiel dem Impfgeschehen, positiv in die Zukunft blicken lässt“, erklärt Sydow.

Von Haike Werfel