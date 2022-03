Nordwestmecklenburg: Bessere Vermarktung soll mehr Start-ups locken

Wismar

Bekommen Unternehmen, die Gewerbeflächen in Nordwestmecklenburg suchen, zügig auf sie zugeschnittene Angebote? Nein, meint René Domke (FDP): „Die Flächen im Kreis werden nicht so gebündelt vermarktet, wie es wünschenswert wäre“, moniert er. Deshalb hat seine Partei zusammen mit den Piraten im Kreistag vorgeschlagen, eine Marketingstrategie zu entwickeln. Denn der Bedarf sei da. Unter anderem wissensorientierte Unternehmen und Start-ups würden nach Gewerbeflächen suchen – auch aus dem Großraum Hamburg. Dieses Potenzial müsse besser genutzt werden – genau wie das der Hochschule Wismar. Deren Studenten haben schon einige Start-ups gegründet.

Brachliegende Flächen wiederbeleben

Zunächst, so René Domke, sollte sich der Kreis aber erst einmal positionieren, wohin er sich entwickeln möchte – vielleicht zu einem Standort für Wissenswirtschaft. Außerdem sollten die Flächen nach den dort möglichen Gewerbeansiedlungen besser gekennzeichnet sowie brachliegende Areale mit in die Strategie aufgenommen und so wiederbelebt werden. Wichtig sei es außerdem, sich in der Metropolregion Hamburg mehr zu engagieren.

Das Thema soll in den kommenden Monaten genauer diskutiert werden – im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Aktuell sind in Nordwestmecklenburg 49,2 Hektar Gewerbeflächen sofort verfügbar, davon sind 44,9 Hektar Sonderstandorte und geeignet für Unternehmen, die eine spezielle Infrastruktur oder sehr hohe Emissionsgrenzen benötigen. 72 Prozent dieser Flächen liegen in einer Entfernung von maximal fünf Kilometern von einem Autobahnanschluss.

